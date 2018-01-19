(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Aile Bakanlığı olarak da takipçisi olacağız

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin, \"Konunun Aile Bakanlığı olarak da takipçisi olacağız. Bakanlık olarak bugün itibariyle sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı evlerinde, yanında ekiplerimiz ziyaret edecek, sosyal incelemelerini tamamlayacaklar. Türkiye\'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz, etmiyoruz, etmedik de. Bu konuda çok hassas olduğumuzu, hiçbir istismar vakasının da asala ve asla üzerinin örtülmesine hükümet olarak da müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Sürecin takipçisiyiz. İlgili Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımızı başlattık\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin bir soru üzerine, \"Sağlık Bakanlığımız konuyla ilgili biliyorsunuz inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Konunun Aile Bakanlığı olarak da takipçisi olacağız. Avukatlarımız da savcılıkla birlikte yerinde konuyu takip ediyorlar. Olayda bahse konu olan çocuklarımız ile ilgili de bakanlık olarak bugün itibariyle sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı evlerinde, yanında ekiplerimiz ziyaret edecek, sosyal incelemelerini tamamlayacaklar. Türkiye\'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz, etmiyoruz, etmedik de. Bu konunun da takipçisi olacağız. Bu konuda çok hassas olduğumuzu, hiçbir istismar vakasının da asala ve asla üzerinin örtülmesine hükümet olarak da müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Sürecin takipçisiyiz. İlgili Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımızı başlattık\" diye konuştu.