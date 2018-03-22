(Görüntülü Haber) Bakan Gül: Mehmetçik Afrin'de destan yazdı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçiğin destan yazdığını söyledi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı\'nca düzenlenen \'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı\'nın açılışına katıldı. Türkiye\'deki 66 ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin ürünlerinin sergilendiği ve 28 Mart\'a kadar açık kalacak fuar, renkli görüntülere sahne oldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Gökoğlu, Ak Parti milletvekilleriyle bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği Bakan Gül, protokol üyeleriyle fuarın açılış kurdelesini kesip stantları gezerek ürünleri inceledi.



\'İNFAZ SİSTEMİ MODERNLEŞTİ\'



Fuarı anlatan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan\'ın ardından kürsüye çıkan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:



\"16 yıldır her alanda olduğu gibi ceza infaz alanlarında da reformlar yapılmaktadır. İnsanı merkeze alarak infaz sistemi modernleştirildi. Asıl olan insanın topluma kazandırılması çalışmasıdır. Bir kişinin kapalı yerde kalmasının ülkeye faydası yok. Üreten, katma değer sağlayan, faydalı olan kişiler toplum ve toplumun düzeni için önemli kazançtır. İş yurtları bugün dünyaya model olacak seviyeye gelmiştir. Bugün 52 binden fazla tutuklu yüzlerce iş kolunda çalışmalar yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın değerli eşi Emine Erdoğan\'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini çok önemsiyoruz. Okuma yazma seferberliğine de cezaevlerinden tutuklu ve hükümlülerimizin çok büyük desteği olacak. 3 bin 628 tutuklu ve hükümlü bu kampanyaya dahil olacak. 1 milyon kitapla eğitim çalışmalarını yapmak üzere infaz kurumlarında mahkumlarımıza destekler verilmektedir.\"



ÇANAKKALE\'Yİ ANIMSATTI



Afrin\'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, şunları kaydetti:



\"Çanakkale\'de 103 yıl önce 7 düvele karşı bayrağımızı ve vatanımızı savunan kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi 103 yıl geçmesine rağmen kıyamete kadar daima minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi\'nden tam 103 yıl sonra büyük bir destanı daha yaşadık. Afrin\'de teröre ve teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Çanakkale Zaferi\'nin yıl dönümünde başarıya ulaştı. Mehmetçiğimiz destan yazdı. Türk milleti, tarihi boyunca ne bir yer işgal etmiş ne de işgal altına girmiştir. Bunu bir kez daha dost ve düşman görmüştür. Başkomutan olarak bu kararlı mücadeleye liderliğiyle yön veren Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu büyük başarıda liderliği unutulmaz. Bu operasyonda şehit olanlara rahmet diliyorum.\"