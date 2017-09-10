(Görüntülü Haber) Bakan Gül: Kılıçdaroğlu saldırısını gerçekleştiren terörist SİHA'larla vuruldu

Mücahit YOLCU-Mustafa KANLI-Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, dün Kars\'ın Kağızman İlçesi\'nde etkisiz hale getirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki konvoyuna saldırı düzenleyen gruptaki teröristin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, SİHA\'larla ilgili sözlerine tepki gösteren Gül, \"Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki saldırısını gerçekleştiren, yüzbaşımızı şehit eden terörist işte bu SİHA\'larla vuruldu. Bunlardan mı rahatsız oluyorsun ey milletvekili? Sen kimin milletvekilisin?\" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'in Nurdağı İlçesi\'nde Ak Parti ilçe kongresine katıldı. Nurdağı Spor Salonu\'nda yapılan kongreye; Bakan Gül\'ün yanı sıra, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri; Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik, Abdülkadir Yüksel ve Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, CHP İlçe Başkanı Cahit Çirkin ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Bakan Gül, Türkiye\'nin Ak Parti hükümetleriyle, 15 yılda 3 kat büyüdüğünü söyledi. Bazı çevrelerin Türkiye\'nin gelişmesi ve büyümesinden rahatsızlık duyduğunu ifade eden Bakan Gül, şöyle dedi: \"Türkiye, ekonomide, üretimde, insan hakları, demokrasinin genişlemesinde büyüdü. Türkiye, AK Parti ile hamdolsun çok iyi bir noktaya geldi. Türkiye, emir alan bir ülke olduğu için değil, emir veren bir ülke olduğu için rahatsız oluyorlar. Rahatsız olsunlar. Rahatsız etmeye, millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Onların derdi; Türkiye\'nin büyümesi, onları gerdi. Türkiye büyüyorsa onlar rahatsız oluyor. Türkiye daha da büyüyecek. Rahatsız olanlara şimdiden buradan söylüyorum, daha da güçlenecek. Vatandaşımızın cebine giren para 100 lira ise, 300 lira olacak. 10 ekmeği varsa sofrasında, 30 ekmeğe çıkacak. İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler, sanayi, fabrika bacalarımızın sayısı artacak. Türkiye çok güçlü şekilde yolunda emin adımlarla devam edecek. işte o yüzden rahatsız oluyorlar. Eğer bu ülke hala \'Memurumun parasını nasıl ödeyeceğim\' diye düşünen bir ülke olsaydı bugün Türkiye\'nin her zaman allayıp pullarlardı. nasıl bir Türkiye istiyorlar; \'Türkiye ne ölsün, ne olsun.\' \'Türkiye şaha kalkmasın, hasta adam olarak yatsın bizim için en makbulü odur.\' O hasta adam olan, borç dilenen para dilenen Türkiye yok artık. Türkiye, ay yıldızlı bayrağıyla, izzetiyle, şerefiyle, 80 milyonuyla dimdik ayağa kalkmıştır ve Allah\'ın izniyle Türkiye\'yi parçalamak, Türkiye\'yi bölmek isteyen, Türkiye\'yi geri götürmek isteyenlerle kararlı bir şekilde mücadelesini yapacaktır. Türkiye\'de ve dünyada hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem ülkemizdeki saldırıların artmasının temel sebebi budur. \'Türkiye\'de Recep Tayyip Erdoğan başarılı olmasın, Türkiye iyi noktada olmasın da hatta batarsa batsın çok daha iyi olur\' diyen \'Hatta bize alan açılır\' diyen bir güruh var.\" \"SEN KİMİN MİLLETVEKİLİSİN?\" Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktaran Bakan Gül, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun SİHA\'larla ilgili sözlerine de tepki gösterdi. Kars\'ın Kağızman İlçesi\'nde dün etkisiz hale getirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki konvoyuna saldırı düzenleyen teröristin Silahlı İnsansız Hava Araçları ile etkisiz hale getirildiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu: \"Bakın terörle mücadeleyi biliyorsunuz. Bütün güvenlik güçlerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın kararlı siyasetiyle bu mücadele devam ediyor. Bu ülkede 80 milyon vatandaşımızın hiç birini tehdit etmeyecek şekilde, bütün terör unsurlarının ülkemizi terk edinceye kadar bu mücadele devam edecektir. İster FETÖ, DEAŞ, PKK; hangi terör örgütü olursa olsun, bu örgütlerle mücadelemiz kararlı şekilde sonuna kadar devam edecek. Biz bir beka mücadelesi veriyoruz. Türkiye\'de ezanın, ay- yıldızlı, devletin bekası için bir mücadele yapıyoruz. Bir CHP milletvekili çıkıyor diyor ki; \'Bu silahlı İHA\'lar, sivilleri, vatandaşları vuruyor.\' Allah\'tan kork ya. Sen terörle mücadele kararlı bir şekilde canını ortaya koyan Mehmetçiğimize nasıl böyle bir şey söylersin? Hiç bir sivil vatandaşımıza asla bir tehlike oluşturmamaktadır terörle mücadele. Bakın dün basına da yansıdı. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'deki saldırısını gerçekleştiren, yüzbaşımızı şehit eden terörist işte bu SİHA\'larla vuruldu. Bunlardan mı rahatsız oluyorsun ey milletvekili? Sen kimin milletvekilisin? Türk milletvekilinin mi milletvekilisin? Bu 80 milyonun devletinde maaş almıyor musunuz? İnsan biraz haya eder, utanır. Devletine, hükümetine, memleketine böyle bir laf söylemeden iyice bir kez düşünür. CHP ne hali geldi? CHP, Cumhuriyet\'e, halka yabancı. Ama bu CHP\'ye, bu siyaset tarzına duyarlı CHP\'nin kendi tabanı karşı çıkacaktır.\" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nu kast ederek, söylediği sözlere ilişkin CHP Genel Başkanı\'ndan ikaz, yalanlama, disiplin veya benzeri işlem yapıldığına dair bir açıklama olmaması nedeniyle herkesin aklına \'Acaba Genel Başkanı da böyle düşünüyor?\' sorusunun geldiğini söyledi. Gül, şöyle dedi: \"Terörle mücadelemizi kararlı sürdüreceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bütün milletimiz, el ele, omuz omuza bu hayasız akını durdurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde \'Ben milletin iradesinden başka hiç bir güç tanımadım. Ölümüne\' diyerek bütün milleti sokağa çağırdı ve milletimiz bekasının yanındaki bu mücadelede saf tuttu. Şimdi bu mücadele hukuk, adalet sınırları içerisinde devam ediyor. Birileri rahatsız oluyor. Neden? Bunların yargılanmasına da rahatsız oluyor. Ama Türkiye\'yi biz, sokakta bulmadık, Türkiye\'yi sokakta bulmadığımız gibi asla bu mücadelede de bir zafiyete izin vermeyeceğiz.\" Tek liste halinde gidilen kongrede Mehmet Bali yeniden Ak Parti Nurdağı İlçe başkanlığına seçildi.