(Görüntülü Haber) Bakan Gül: Kılıçdaroğlu, FETÖ ağzı ile konuşuyor

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye\'de terörün yanı sıra ana muhalefet sorunu olduğunu belirterek, \"Kılıçdaoğlu söylemleriyle FETÖ ağzı ile konuşuyor\" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep\'te merkez Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi’nde dair gelirli aileler için inşa edilecek Mavikent Konutları’nın 5\'inci etap temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Gül\'ün yanı sıra, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büşükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatma Şahin ve davetliler katıldı. Törende konuşan Abdülhamit Gül, Türkiye\'de terörün yanı sıra ana muhalefet sorununu olduğunu kaydederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu\'nun Türkiye’nin menfaatlerine uygun sözler söylemediğini savunan Gül, şunları söyledi: \"Ak Parti hükümeti olarak Türkiye’yi, 15 yılda 3 kat daha fazla büyüttük. Türkiye emin adımlarla ilerken, Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenle, pranga takmak isteyenler hemen iş başına geçiyor. IMF\'ye olan borcumuz sıfırladık, hemen Gezi ve Kobani olayları patlak verdi. Son olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile bu ülkenin önünde durmaya çalıştılar. Bu millet 15 Temmuz ve daha öncesinde olduğu gibi tüm oyunları ters etmesini bilir. Bütün terör örgütleri ile mücadele ederken maalesef Türkiye’de bir ana muhalefet sorunu var. Ana muhalefetin başındaki kişi, Türkiye’nin menfaatlerine uygun söz söylemiyor. İnsanın aklına \'Kasetle mi geldi diyeceği bir yerler mi var, o yüzden mi böyle konuşuyor?\' diye soru sorası geliyor. Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse aynı yaştaki bir partinin genel başkanı özellikle ulusal meselelerde ortak acıyı, sevinci paylaşma konusunda özürlü bir siyaset izliyor. Türkiye’yi başka ülkelere şikayet ediyor. 253 insanımız şehit olması, kendisi çıkıp \'Bu girişim bir tiyatro\' diyor. \'Darbe olsa, tankların üzerine ilk ben çıkarım\' diye ilk sen söylüyorsun, darbe girişimi oluyor havaalanından Kılıçdaroğlu’nu nasıl kurtarırız diye acı bir tiyatroyu hep beraber izletiyorsun, başrolde de sen varsın. Maalesef Kılıçdaoğlu bu söylemleriyle FETÖ ağzı ile konuşuyor. FETÖ savunmalarını dinleyin bir; savunmalarla bu genel başkanın konuşmalarının nasıl örtüştüğünü göreceksiniz.\" Siyasetin bir kenarı bırakılıp tüm terör örgütleriyle omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Gül, \"Türkiye 16 Nisan anayasa değişikliği ile çok önemli bir reforma imza attı. Türkiye artık daha güçlü bir ülke haline gelecek. Adalet Bakanı olarak Türkiye’de yargıya olan güveni daha da arıttırmak ve birtakım güvensizlikleri ortadan kaldırmak için bakanlık olarak yeni yargı reformları üzerinde hızlı bir şeklide çalışıyoruz. Bu reformları en kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Gül ve beraberindekiler tarafından butona basıldı ve konutların temeli atıldı.