(Görüntülü Haber) Bakan Gül: FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili engel kalmadı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in ABD\'den iadesi ile ilgili hiçbir engel kalmadığını belirterek, \"Şu anda bir hukuk devletine, demokrasiyi merkeze aldığını ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktadır\" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak için seçim bölgesi Gaziantep\'e geldi. Bakan Gül ilk olarak valiliği ziyaret ederek burada yargı mensupları ile toplantı düzenledi. Gül daha sonra Abdülhamithan Mahallesi\'ndeki şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik yapılan suikast girişiminde bulunan 47 sanık hakkında verilen mahkeme kararlarını değerlendirdi. Gül, yargılamaların hukuka uygun şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi: \"Gerçekten çok önemli bir karar. Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suikast girişimine karşı yapılan yargılamada Muğla’da karar çıktı. 47 sanık yargılandı 3\'ü ile ilgili dosya tedarik edildi, 36 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişi hakkında müebbet cezası, bir kişi hakkında da beraat kararı verildi. Gerçekten Türkiye’de 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişimi ne karşı hukuk adalet ve anayasa çerçevesinde yargılamalar sürmektedir. Bütün Türk yargı mensuplarına adliye çalışanlarına, hukuk çerçevesinde yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu şunu gösteriyor; ülkede hukuk işlemektedir, Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye’de anayasayı, hukuku ortadan kaldırmak isteyenler vardır. Terör örgütlerine karşı Türkiye anayasa hukuk ve kanun çerçevesinde mücadelesini sürdürmektedir ve kararlı bir şekilde bunu sürdürecektir. O gece Cumhurbaşkanı\'mızın canına, hayat hakkına kast etmek isteyen ülkemizin 80 milyon hayat hakkına, Türkiye Cumhuriyeti’nin hayat hakkına kast etmek isteyenler bugün tek tek mahkeme önünde hesap veriyorlar ve gerekli cezayı alacaklar. Elbette kim hangi cezayı hak ediyorsa o cezayı alacak. Beraat etmesi gereken beraat ediyor, ceza alacak olanlar ceza alıyor; bunun kararını verecek olan da bağımsız Türkiye mahkemeleridir. Yargılamalar adil bir şekilde; büyük bir özveriyle gece geç saatlere kadar hâkimlerimiz, çalışanlarımız fedâkarlık yapıyor. Çünkü adaletin bir an evvel tecelli etmesi lazım milletimizin beklentisi budur. Mensuplarımız bu beklentiler içinde çalışmalarını ifa ediyorlar. Cumhurbaşkanı\'mızın canına kast etmek için \'biz buradayız, şimdi nerede\' diye hesap soracaklardı. Kendilerini Türkiye’nin eşkıyası olarak gören terör örgütleri hak ettikleri cezayı almışlardır.\" Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısıyla 80 milyonun Türkiye’nin bekasına sahip çıktığını söyledi. Bakan Gül, \"Milletimiz müsterih olsun; Türkiye sokakta bulunan bir ülke değil. Türkiye’de hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye\'ye diz çöktürmek isteyen bütün terör örgütleri ile bütün kurumlarımızın mücadelesi sürecektir. Yargıda kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yargılamayı yapmaktadır\" dedi. Erdoğan\'ın varlığının Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Gül, \"Cumhurbaşkanımız bütün hayatını Türkiye Cumhuriyeti\'nin daha güçlü olması için adamıştır ve hamdolsun milletimizin sayesinde o gece de büyük bir suikast girişimi Allah’ın yardımı ile milletin duası ile alt edilmiştir. Şunu herkes bilsin ki Türkiye kimse diz çöktüremeyecek, Recep Tayyip Erdoğan’a kimse diz çöktüremeyecek. Kıyamete kadar İstiklal Marşımız, bayrağımız özgürce dalgalanacaktır. Verilen kararlarda elbette temyiz yolu da kanun yolları da açıktır. Bu yollara da herkes başvuracaktır. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz, milletimiz adına, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerin verdiği kararlar olacaktır. Hukuka uygun bir şekilde yargılama devam edecektir. Önemli bir karardır, bu karar neticesinde örgütün de büyük bir çözülme içerisinde olduğunu ve rüyalarla birbirlerine farklı şeylerle tarihler vererek gaz verenlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar ciddi bir devlet olduğunu görmeleri açısından önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.\" \'FETÖ ELEBAŞININ İADESİNDE ENGEL KALMADI\' FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iade süreci ile ilgili soruya da cevap veren Bakan Gül, ABD ile karşılıklı görüşmelerde gerekli prosedürün tamamlandığını ifade etti. Bütün delillerin Amerikan makamlarına ulaştığını dile getiren Gül şöyle konuştu: \"FETÖ terör örgütü elebaşı hakkında gerek Amerika ile yapmış olduğumuz iade süreci sözleşmesi uluslararası anlaşmalar kapsamında bir takım prosedürler uzun zamandır takip ediliyordu. Ancak şunu söylemek lazım kısa bir süre önce uluslararası sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır. Olası bir neden halinde iadesi mümkündür. Bütün deliller, bütün klasörler Amerika makamlarına ulaştırılmıştır. Şu anda bir hukuk devleti demokrasiye merkeze aldığını ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktadır. Biz de Amerika Birleşik Devletleri’nden, Türkiye’de 250 cana kıymış ve bu mahkeme kararı ile de belirlenmiş delili olan bu terör örgütünün başının iadesini istiyoruz. Prosedür şekli anlamda tamamlanmıştır. Umarız bunu yerine getirirler.\" ADALET BAKANLIĞI\'NA 6 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK Bakan Gül, Adalet Bakanlığı bünyesine yeni personel alımı yapılacağını da dile getirerek, \"Kısa bir süre sonra ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesinde 3 bin 500 cezaevi personeli ile 2 bin 500 zabıt katibi ve mübaşir alımı yapacağız. Bin 500 hakim ve savcı alımı ile ilgili ilanımızda çıktı. Yani yakın bir zamanda yaklaşık 6 bin gencimizi kamuda istihdam edeceğiz\" dedi.