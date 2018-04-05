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(Görüntülü Haber) Bakan Gül, 'Celse' uygulamasını ilk kez Afyonkarahisar'da başlattı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde bugün hayata geçirilen Celse uygulamasını Afyonkarahisar'dan başlattı

05 Nisan 2018 18:24

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde bugün hayata geçirilen Celse uygulamasını Afyonkarahisar\'dan başlattı. Afyonkarahisar\'da 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Afyonkarahisar Adliyesi\'nde gerçekleştirilen programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada yaptığı konuşmanın ardından avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak Celse uygulamasını tüm Türkiye\'de ilk kez Afyonkarahisar\'dan başlattı. Avukatların akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamanın büyük kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Gül, uygulamanın avukatlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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