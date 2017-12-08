(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba'yı bekleyen protokolün tipide zor anları

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın Ardahan\'a gelişini bekleyen protokol üyeleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Beklendiği caminin önüne gelen ve protokol üyeleriyle tokalaşan Bakan Fakıbaba, yoğun kar ve etkili olan tipi nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Korumalar ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Fakıbaba\'nın fırtına nedeniyle düşmemesi için koluna girdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a geldi. Bakan Fakıbaba\'yı Kars Harakani Havalimanı\'nda Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar karşıladı. Daha sonra kara yoluyla Ardahan\'a gelmek için yola çıkan Fakıbaba ve beraberindekileri karşılamak için diğer protokol üyeleri, Ardahan Üniversitesi kampüsündeki Hoca Ahmet Yesevi Camii\'nin önünde beklemeye başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, vali yardımcıları Abdulrezzak Canpolat, Salih Kalkan ve kurum müdürleri, Bakan Fakıbaba\'nın gelişini beklerken, kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Üşümeye başlayan protokol üyeleri, zaman zaman cami avlusuna girdi. Yaklaşık yarım saat sonra camiye gelen Bakan Fakıbaba, protokol üyeleriyle tokalaşırken, yoğun kar ve etkili olan tipi nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Korumalar ve Prof. Dr. Biber, Bakan Fakıbaba\'nın fırtına nedeniyle düşmemesi için koluna girdi. Cuma namazının ardından Bakan Fakıbaba, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump\'ın \'Kudüs\' kararının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini savunan Fakıbaba, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanlarımızın kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan, en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi omurgaları olan terör örgütlerini bahane ederek, Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türk\'üyle, Arap\'ıyla, Kürt\'üyle tüm Müslümanlar da Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip, karşısına dikildiğini göreceklerdir\" diye konuştu. \'Kudüs davası\'nın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi: \"Türkiye\'nin, insanlığın silüeti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanı\'mızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İş Birliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek, Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanı\'mızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz, Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"