(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Kuru üzüm 4 liranın altına düşmeyecek (2)

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa\'da üzüm üreticisinin merakla beklediği bu yılın kuru üzüm rekoltesini açıkladı. Rekoltenin 310 bin ton olduğunu duyuran Bakan Fakıbaba, kuru üzüm kilogram fiyatının 4 liranın altına düşmeyeceğini belirterek, \"Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Üzümünüzü sınırsız alacağız\" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üzüm rekoltesini açıklamak için geldiği Manisa\'da, programına Hatuniye Camii\'nde kıldığı sabah namazı ardından başladı. Bakan Fakıbaba, namaz sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, mezbaha, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü\'nü ziyaret etti. \'AYRANDAN SONRA İÇECEĞİM ÜZÜM SUYU\' Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü\'ne de giden Bakan Fakıbaba\'ya üzümden yapılan şıra ve üzüm suyu ikram edildi. Üzüm suyunu çok beğenen Fakıbaba, ayrandan sonra en beğendiği içeceğin üzüm suyu olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, \"Bu çok güzel bir şey. Doğal ve tamamen katkısız. Bundan sonra kebap ve çiğköfte ile birlikte ayran, diğer her şeyle üzüm suyu tüketeceğim. Asitli içecekler yerine herkes üzüm suyunu tüketmeli\" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziyaretlerinin ardından Anemon Otel\'de düzenlenen 2017 yılı kuru üzüm rekolte törenine katıldı. Buradaki toplantıya, Bakan Fakıbaba ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa milletvekilleri Recai Berber, Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir, Manisa\'daki ziraat odalarının başkanları, siyasiler ve üreticiler katıldı. Bakan Fakıbaba, bakan olarak ilk işinin toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu söyledi. Üreten ülkelerin tam bağımsız ülkeler olabileceğini dile getiren Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu: \"Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et olmaz. Et, süt, gıda olayını sizlerle birlikte halledeceğiz. Bizim çok çalışmamız lazım. 15 yılda çok büyük hamleler yapmamıza rağmen, gıda tarım ve hayvancılıkta istediğimiz sonucu almadığımız aşikardır. Gençler, gıda mühendisi, veteriner soruyor; \'Bizi işe alacak mısınız?\' Gençlerin günde 20 saat çalışması gerekiyor. Çalışmak kaydı olduğu taktirde ziraat mühendisi veteriner sayımız bize az bile gelir. İleride çok iyi çalışmalarımız olacak.\" \'VAHŞİ SULAMA\' İLE HER TARAFI REZİL ETMİŞİZ\' Tarımda \'Vahşi sulama\' olarak bilinen yöntemden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle devam etti: \"Vahşi sulama\' ile her tarafı, toprağı rezil etmişiz. Zaten Cumhurbaşkanımızın direktifi bu olmuştur. \'Vahşi sulamayı bitireceksiniz\' demişti. Kapalı sulamada, Tarım Bakanlığı\'nın yüzde 50 hibesi var. Biraz toprağa sahip çıkmamız lazım. Bazı bölgelerde görüyorum. \'Vahşi sulama\'yla toprağını suluyor, aşağıdaki komşuya su gitmiyor. Kapalı sulama olmuş olsa, alanın 5 mislini sulayabileceğiz. Bilim adamları kapalı sistemde suyun yüzde 60\'ının israf edilmeyeceğini söylüyor. Suyun kıymetini bilemezsek gelecek nesillere verecek cevabımız olmayacak.\" \'BUNDAN SONRA PETROL DEĞİL, SU VE GIDA MÜCADELESİ OLACAK\' Terörle ilgili mesajlar veren Bakan Fakıbaba, bundan sonraki mücadelenin petrol üzerinden değil, su ve gıda üzerinden olacağını söyledi. Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti: \"Ülkenin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı mükemmel. Diyarbakır\'ı, Batman\'ı, Antalya\'sı, İzmir\'i. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Moralimizi bozmamalıyız. Terör belasının üstesinden geleceğiz. Teröristlerin maşa olduğunu bilmeyen kimse yok. PKK, DEAŞ\'a bakın, hedefler belli. Kürt kardeşlerim saygı duyduğum, mükemmel insanlar. Onların terörle ilgisi olmamıştır, olmayacaktır. Dışarıdan öyle bir hava estiriliyor. Doğu\'daki topraklar bereketli Mezopotamya Ovası\'nın üzerindedir. Bundan sonraki mücadele petrol mücadelesi değil, su ve gıda mücadelesi olacaktır. En bereketli yerlere gözlerini koymuşlar, Türkiye\'yi bölme gayreti içinde olmuşlardır. Bizler Urfa\'da, İzmir\'de, Trabzon\'da bir olduğumuz sürece avuçlarını yalayacaklardır.\" \'SİZİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ\' Bakan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisine üzümün 4 liranın altına düşmemesi için talimat verdiğini, bu yıl kuru üzüm rekoltesinin 310 bin ton olduğunu açıkladı. Çiftçinin üzümlerini saklayabilmesi için depo arayışı içinde olduklarını dile getiren Fakıbaba, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile birlikte ortak çalışma yapıldığını ve üzümlerin sınırsız alınacağını belirtti. Fakıbaba, \"Cumhurbaşkanımız \'Üzüm 4 liranın altında olamaz Fakıbaba\' dedi. \'Gideceksin, bu işi çözeceksin\' dedi. Üzümünüzü 4 liranın altında sattırmayacağız. Depo arayışları devam ediyor. Malı 4 liradan alacağız, 15 gün içinde paranızı ödeyeceğiz. 9 numara 4 lira. Güven her şeyin üzerindedir. Geçen sene yaş üzümde rekolte 4 milyon tondu, bu sene 4 milyon 200 bin ton. Geçen yıl kuru üzüm rekoltesi 313 bin tondu, bu sene 310 bin ton rekolte. Üzümü sınırsız şekilde alacağız, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Çalışmalar devam edecek.\" Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba, ziraat odası başkanları ve toplantıya katılan birçok kişiyle birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Fakıbaba, ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürlüğü\'ne geçti.