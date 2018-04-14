(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını belirterek, \"İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz\" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya\'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) düzenlenen bazı tesislerin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını kaydederek, \"İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız çok başarılı işler yapıyor. Bir kadın kardeşimiz 30 bin lira destek almış ve mantar üretiyor. Yanında 2 çocuğu ve eşi. Eşi o kadar rahat duruyor ki yanında. \'Kaç para kazanıyorsun?\' diye sordum. Ayda 5 bin lira kazandığını söyledi. Mantarlara, çiftliğe çocukları gibi bakıyor. İnşallah bunları biz artıracağız. Kadınlarımız iş kuruyor, gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bu tesislere bakınca, insanlarımızın neler yaptığını görüyorum\" dedi.



Bakan Fakıbaba, üreticilerin, çiftçilerin kırsala döndüğü zaman, evini yenilemesi, arabasını almasını istediklerini, böyle bir ortama sahip olanların zaten şehre dönmek istemeyeceklerini ifade ederek, \"Ortadoğu\'da şekillendirilemeyecek tek bir ülke vardır, onun adı da Türkiye\'dir. El ele vermemiz lazım. Türk\'ü, Kürt\'ü, Arap\'ı, Sünni\'si, Alevi\'si hepimiz kardeşiz. Bizi ayırdılar, bakın 60\'lara sağ sol diye kardeş, kardeşi öldürdü. Sonra çıkardılar Kürt, Türk, Alevi, Sünni. Biz hepimiz kardeşiz. Benim ne olduğumdan kime ne yahu? Benim iyi insan olmam, insanlara faydalı olmam, üretken olmam önemli. Yoksa ben kimsem kimim. Beni Allah bilir\" şeklinde konuştu.



TÜFENKCİ: ÜRETENİ DESTEKLEME ADINA BÜTÇE İMKANLARINI DA ZORLADIK



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çiftçileri, üreteni destekleme adına bütçe imkanlarını da zorladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Bu destekler yerli yerinde mi?\' diye eleştiri konusu olabilir, ama sayın bakanım da göreve geldikten sonra teşvikleri sadeleştirerek üretenin, ekenin, biçenin destekleneceği bir modele geçtik. Bunun bir kısmını 2018\'de ve 2019\'da hissedeceksiniz. Biliyoruz ki; geleceğimiz esasında gıdada, tarımda ve eğer bir savaştan bahsediliyorsa gelecek gıda savaşlarında. Biz gıda ve tarım alanında kendisine yeten bir ülke konumuna gelebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekten elini taşın altına koydu. Bizler de üretilen tarım ürünlerinin ticareti noktasında Türkiye\'mize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz.\"



Konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri tarafından temel atma ve toplu açılış yapıldı.