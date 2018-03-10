(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ithalata karşı olduğunu belirterek, \"İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah saatlerinde Adıyaman\'a geldi. Havaalanında Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fakıbaba, Vali Nurullah Naci Kalkancı’dan çalışmalar hakkındaki bilgi alıp belediyeye geçti. Burada konuşan Bakan Fakıbaba, \"İthalata karşı olan bir kardeşinizim. Kesinlikle bu böyle ama, saman ithal ettik diyoruz. Yani üreticinin elinden çıkıyor ve stokçunun eline düşüyor. Bakın elinizde sirkülasyon olması lazım. Ben saman ithal ediyorum dediğim zaman, o stokçular fiyatı hemen aşağı çekiyor. Eğer ülken saman ithal ediyorsa, bu ihtiyaçtan dolayı değildir, bu ithalattan fiyatın regülasyonundan dolayıdır\" dedi. İthalata karşı olduğunu ve bitirmek için sürekli çalıştıklarını ifade eden Bakan Fakıbaba, \"Bizim birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ben çok umutluyum. Azalmış olmasına rağmen bizim üreticimizde artışlar vardır. Zaman zaman bakın pamukta ithalat yapıyoruz, soyada ithalat yapıyoruz, ette ithalat yapıyoruz ama bu geldiğimiz günden beri keseceğiz diyoruz. İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz. Devlet olarak bizim görevimiz kontrol etmek. 100 kişinin içinde bir kişi merdiven altında yanlış işler yapıyor diye de bütün çiftçileri de suçlamamamız lazım. Yani bir defa GDO\'lu ürünler yeniliyor, zehirleniyor falan bunlar doğru değildir. Bizim yasalarımızda GDO\'lu ürünler yasaktır, yapılmamaktadır. Sadece ve sadece 36 türde soya ve mısırda GDO\'lu hayvan yemi olarak kullandığımız vardır. Bunun dışında Türkiye\'de kullanılan hiçbir GDO\'lu ürün yoktur ve yasaktır\" diye konuştu. Bakan Fakıbaba, AK Parti\'ye geçiş ile ilgili soruyu da şöyle yanıt verdi: \"Ben seçilmeden önce de AK Partili olduğumu defalarca söyledim. AK Partili olduğumu, gurur duyduğumu söyledim ama ben trenden inmedim. Eğer hatırlarsanız \'Beni ittiler\' dedim. Sonradan o itildiğim trene Sayın Cumhurbaşkanımız kolumdan tuttu ve o trene koydu. Bugün bir bakanım, yarın başka bir şey. Bana göre önemli değil. Önemli olan bu partinin bir ferdi olabilmektir. Biz elimizden geldiği kadar bu vatana, bu ülkeye hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur.\"