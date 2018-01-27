T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) BAKAN FAKIBABA, HAYVAN ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

 Haber- Kamera Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-DHA)-GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde üayvan üreticileriyle bir araya geldi

27 Ocak 2018 19:36

 Haber- Kamera Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-DHA)-GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın Hilvan İlçesinde üayvan üreticileriyle bir araya geldi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın Hilvan İlçesinde hayvan üreticileri ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıya; AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İsa Kızıldemir, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, mahalle muhtarları, STK başkanları ve çiftçiler katıldı. Çiftçilerin talep ve sorunlarını dinleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatının önlenmesi için hayvancılık yapan üreticilere sıfır faizle 5 yıl geri ödemeli 100 bin lira kredi ve 500 bin düve vereceklerini söyledi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamera Mustafa UFAKŞANLIURFADHAGIDA TarımHayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaHilvanBakan Ahmet Eşref FakıbabaToplantıya; AK PartiMehmet Ali CevheriMehmet Akyürek Büyükşehir Belediye Başkan YardımcısıKızıldemir Hilvan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24