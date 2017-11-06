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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba Et ihracatını 6 tondan 10 tona çıkarılabiliriz (1)

ANKARA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba et ihracatını 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini söyledi

06 Kasım 2017 15:56

ANKARA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba et ihracatını 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini söyledi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, \" İllerde şubesi olanları özellikle seçtik. 6 tondan 10 tona çıkabiliriz. Benim dar gelirli vatandaşlarımın lütfen et yemesini kolaylaştırın.. Bana verilen ilk direktif budur. Bu konuda, her gün ben takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar, bizim amacımız dar gelirlilere gitmek. Sabah saat 11.00\'de tükendi, bu yeniden gelecek demektir. 80 milyona et vereceğiz diye bir iddia ile çıkmadık zaten. Biz elimizden geleni yapıyoruz zaten. Desteklerimiz var, dışardan buzağı ithalatımız var. Üreticilerimize destekler var. İnşallah göreceksiniz, kısa zamanda özellikle küçük aile işletmelerini devreye sokacağız.\" diye konuştu.

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