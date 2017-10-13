(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Bizim fakir fukaramız da et yiyecek (2)

ZENGİN TOPRAKLARIN ZENGİN ÇOCUKLARI OLACAĞIZ



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahemet Eşref Fakıbaba, “Bizim bu kadar zengin topraklarımız var. Zengin toprakların fakir çocuklarıyız. Biz zengin toprakların zengin çocukları olacağız\" dedi.



Yozgat\'ın Kadışheri İlçesine bağlı Kabalı Köyünde arazi toplulaştırma yöntemiyle birleştirilen 10 bin 920 dekar alanın 5 bin 345 dekarında oluşturulan Kabalı Meyve Bahçesinde incelemelerde bulunan Bakan Fakıbaba, meyve bahçesinin Türkiye için örnek bir bahçe olduğunu ve bu tür projeleri yaygınlaştıracaklarını söyledi. Fakıbaba, “Bakanlık görevine geldiğim günden beri hayal ettiğim olay buydu. Genelde insanlar 5 dönüm 3 dönüm 10 dönüm ile tarım yapmaya çalışıyorlar. Oysa dünyaya baktığımızda en az 5 bin dönüm 6 bin dönüm, en küçüğü bin dönüm. Burası örnek bir yer. Yani parselleri birleştirmişler yine mal sahiplerinin tapuları kendi cebinde, burası bir işletme. Eskiden buradan insanlar bir lira kazanırken şimdi 10 lira kazanıyor. Burada köyden kente göç varken, şimdi İstanbul\'dan bu köye göç var. Yozgat’ın üretmiş olduğu elmanın toplam miktarı 15 bin ton. Sadece bu köy 4 bin tonunu üretiyor” diye konuştu.



BEN ÜRETENİN ELİNİ ÖPERİM



Kabalı Köyünde meyve bahçelerini gezen Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bu proje önemli bir proje. Benim kalbimin attığı bir proje, Türkiye\'nin kalbinin atacağı bir proje. Üreticinin gerçekten efendilik yapabileceği, mükemmel bir şekilde yaşacağı bir proje. Biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak Allah\'ın izni ile destekleyeceğiz. Ben inanıyorum Cumhurbaşkanımız da bu projeye destek verecektir. Kısa sürede bu projeler kartopu gibi büyücek bunu fındıkta da, çayda da, kaysıda da başarırız. Biz üretici için varız, gece gündüz vallahi sizin için çalışıyoruz. Sizin mutluluğunuz için varız. Ben üretenin elini öperim diyorum. Bunu samimiyetli söylüyorum. Eğer şu elmayı üreten olmasa ben bu elmayı nasıl yiyeceğim. Bütün dünya benim olmuş olsa, ekmek yoksa, et yoksa, buğday yoksa, ben ne yaparım dünyayı. Ben hekimim, 40 gün yaşarsın sonra gidersin. Onun için üretmek lazım. Bu projeleri önemsiyoruz. Farklı modeller çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanıma arz edeceğim. Farklı yasalarla inşallah bu işin önünü açacağız. Bakacaksınız ki, köyler akıl birliği içerisinde müthiş bir şekilde bir araya gelecekler ve üretimlerini birleştirecekler.”



ZENGİN TOPRAKLARIN FAKİR ÇOCUKLARIYIZ



Üretimi artırmak ve kaliteli hale getirmek amacıyla, örnek olsun diye her ilde 3 tane köy düşünüyorum. Bu projeler, toprağın analizine, köyün durumuna, su durumuna göre, bazısı meyve bahçesi, bazısı zeytin, bazısı tahıl, hububat olur, duruma göre. Biz tarım bakanlığı olarak destekleyeceğiz bu projeleri, üretimi birleştireceğiz. İnsanlar mutlu olacaklar. İnsanlar, insan gibi çok daha iyi yaşama kalitesini yükseltecekler. Benim Avrupa’dan hiçbir farlılığım yok. Daha fazla zenginliğim var. Bizim bu kadar zengin topraklarımız var. Zengin toprakların fakir çocuklarıyız. Biz zengin toprakların zengin çocukları olacağız. Bizim daha yapacak çok işimiz var. 2023 hedefleri çok önemli hedefler, bu hedeflerde en azından ülkenin çok büyük bir kısmında artık köylerden şehre göç etmeyecekler, şehirden köye göç edecekler. Köyde yaşayanlar güzel şeyi hak ediyorlar, üreten insanlar güzel şeyi hak ediyorlar. Üreten insanlara çok değer veriyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar onları destekleyeceğiz” dedi.