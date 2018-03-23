(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz (2)

\'SÖZLEŞMELİ TARIMA GEÇMEMİZ LAZIM\'



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri Fakültesi\'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Fakıbaba, daha sonra laboratuvar ve uygulamalı çiftliklerde incelemelerde bulundu. Gazetecilerin, \'Depoda bekleyen, satılmayan patateslerle ilgili nasıl çalışma yapacaksınız?\' sorusunu yanıtlayan Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:



\"Başbakan\'ımız da söz verdi ve ihraca teşviki verildi. Şu anda depoculukla ilgili benden arkadaşlar istekte bulunuyorlar. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Yani bizim mutlaka ve mutlaka tarımda talebe göre arz üretmemiz lazım. Yani mutlaka ihtiyaç neyse onu yapmamız lazım. Dün akşam çiftçi arkadaşlarımızla bir araya geldim. Onlarla konuştum. Onlar da bize hak veriyor. Fazla üretim olduğu zaman onlar da üzülüyorlar, biz de üzülüyoruz. İhtiyaca göre, bir şeyler üretmemiz lazım. Bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak mutlaka sözleşmeli tarıma geçmemiz lazım. 81 köyü başlattık, esasında burada başka bir köye gidecektik ama bazı aksilikler oldu. En kısa sürede direkt köye geleceğim ve sözleşmeli çiftçilik müessesesini biz başlatacağız. Bundan sonra insanlar ürettikleri şeyi garantili bir şekilde alıcısı olduğunu bilecekler ve ona göre üretecekler ama yine biz çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Biz bu mesajı aldık ve bu mutlaka Bakanlara Kurulu\'na ileteceğim.\"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, üniversite ziyaretinin ardından 15 Temmuz kahramanı, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret edip, dua etti.