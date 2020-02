(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'de üretilen yerli patates tohumunun, 15 ülkeye ihracat edileceğini söyledi. Fakıbaba, \"Patates tohumu ithalatına yılda verdiğimiz ortalama para, 22 milyon dolar. Şimdi 22 milyon doların yüzde 80\'ini biz halletmişiz. Bundan sonra biz ihracata geçeceğiz\" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Niğde\'ye gelerek, Patates Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Burada konuşan Fakıbaba, Türkiye\'nin, üretilen yerli patates tohumuyla ihracat yapacağını belirtti. Patates tohumunda artık Türkiye\'nin ihracata geçeceğini kaydeden Bakan Fakıbaba, \"Her ile gittiğimde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın çok güzel işler yaptığını görmekten bırakın bakan olmayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Hep derler ya \'Tohum ithalat, şu ithalat, bu ithalat\' diye; ama arkadaşlar çalışmışlar ve patateste 8 çeşit patates tohumu üretmişler. Bunun 5\'i şu an hazır. Birini zaten özel sektöre vermişler, 4\'ünü de özel sektöre vermek üzereler. Özel sektöre 480 ton verilmiş ve bu alan arkadaşımızda 1200 dönümlük bir alanda ekimini yapacak. Tahmini 15 ülkeye de ihraç edeceğini söylüyor. Düşünün daha sadece bir özel sektör, yarın buradan neler elde edeceğiz. Bizim ortalama olarak yılda patates tohumu ithalatına vermiş olduğumuz para ortalama 22 milyon dolar ve şimdi o 22 milyon doların yüzde 80\'ini biz halletmişiz artık bundan sonra biz ihracata geçeceğiz\" diye konuştu.



Yapılacak patates tohumu ihracatından 50 milyon dolar gelir beklendiğini dile getiren Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:



\"Türk insanı çok fazla Tarım Bakanlığı\'nın neler yaptığını bilmiyor, enstitülerde hangi tohumlar üzerinde çalıştığını. Yerli ürettiğimiz çok ciddi tohumlar var ve her gittiğimiz ilde artık bundan sonra Türk halkının moralinin düzelmesi lazım. Gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten çok zevkli bir uğraş. İnsanlarımız bu uğraşı seviyorlar, insanımız çalışkan ve üretiyorlar. Üreten bütün arkadaşları yürekten kutluyorum. İnşallah biz 22 milyon dolar ithalat parası vereceğimize bundan sonra dışarıdan gelen paraya bakacağız ve bunu ortalama 50 milyon dolar olarak tahmin ediyoruz. Gittikçe bunlar gelişecek. Özellikle Türk halkına şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta biz bu bölgenin değil, Avrupa\'nın değil dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız ve daha hızlı bir şekilde inşallah gireceğiz.\"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, daha sonra geçtiği hayvancılık tesisinde buzağı besledi.