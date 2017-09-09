(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'dan iş dünyası ziyareti (2)

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Ticaret Odası ziyaretinin ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yorgancılar, gerilimden uzak bir politika izlenmesini istedi. Ayrıca sorunlarını da dosya halinde vereceklerini ifade etti. Sanayicileri dinleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Türkiye kabuğunu kırdı, gelişiyor. Yüzde 5.5 büyümeyi sağlayacağız. Ama Avrupa\'daki birçok ülkede bu sıfıra doğru gidiyor. İhracatta kritik sınırı aşıyoruz. Her türlü desteği veriyoruz\" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ayrıca, EBSO yönetim kurulu üyelerinin faiz ve döviz kurlarına ilişkin taleplerini ise Başbakan Binali Yıldırım ile Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek\'e ileteceğini söyledi.



İŞ DÜNYASINDAN SONRA PARTİLİLERİ ZİYARET ETTİ



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni de ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, daha sonra Ak Parti İzmir İl binasında partililerle bir araya geldi. Burada ilk olarak konuşan İl Başkanı Bülent Delican, İZBAN\'ın Selçuk hattı açılış törenlerinde yaşanan gerilimle ilgili CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nu eleştirdi. Bülent Delican, \"Bazıları sen, ben kavgasına düşmüş. Aziz Kocaoğlu şehitlerin kemiklerini sızlatacak davranışlarda bulundu. Yuhlayanlar da varsa yazıklar olsun. Aramızda her zaman provakatörler olabilir. Bu kente hizmeti lütuf için yapmak olmaz. \'Bu projenin anası da babası da benim\' dedi. Bu projenin annesi de babası da millettir, İzmirlilerdir. Aziz Bey\'e yakışmadı. İnşallah hatasından döner. Adam olun dediği halde, oradakiler kendisini dinledi. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kent gerildiği zaman, bugün de bir şeyler yaşandı. Küçük olaylar sağduyuyla önlendi. Kendi seçmenine bir yönetici bu şekilde davranmaz. İZBAN olayında da bana bağırdı, işçilere bağırdı. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Hiç kimse bizim üzerimizden seçim kampanyası yürütmesin. Sağduyuyla bu olayı soğutan sayın Başbakan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Nezaketle siyaset yapmaya devam edeceğiz. İzmir\'i güzel hizmetlerle buluşturacağız. Bağırıp çağırmadan en güzel hizmetlerle buluşturacağız\" dedi.



\'TÜRKİYE\'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM VAR\'



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Ak Parti\'nin dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olduğunu söyleyip, \"Üye sayısı Avrupa\'daki pek çok ülkeden fazla. Büyük hedefler ortaya koydu. Türkiye 16 yıl boyunca nereden nereye geldi. Muhteşem dönüşüm var. Bunları vatandaşlara anlatmak lazım. Büyük eserler ortaya koyduk. Daha önceki hükümetler zamanında iddia ediyorum kıyıda köşede kalmış, unutulmuş idi. İzmir, ilk defa bizim zamanımızda hatırlandı. Bir yerden bir yere gitmek meseleydi. Şimdi bölünmüş yollar var. İstanbul\'u izmir\'e bağlıyoruz. Tüneller arka arkaya açılıyor. 8 milyar dolarlık bir yatırım yapılıyor. Küçük Menderes gibi adam eksen biter denilen bu topraklarda ne bir baraj, ne bir dere ıslahı vardı. Bunları ilk defa Ak Parti hükümeti yaptı\" diye konuştu.



\'HERKES İSTEDİĞİ GİBİ YAŞASIN\'



Avrupa\'da büyümenin sıfıra indiği bir zamanda Türkiye\'nin yüzde 5.5 ile rekor kırdığını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"IMF\'ye olan zincirin bağları çoktan kırıldı. Savunma sanayisinde muazzam bir atak geliştirdik. Dünyanın en büyük harp gemilerini denize indiren güçlü bir Türkiye var\" dedi.



Cumhurbaşkanlığı ve yerel yönetim seçimlerine de değinen Bakan Veysel Eroğlu, hayat tarzına vurgu yaptı. Bakan Eroğlu, \"Mahalli seçimler 2019 yılı Mart ayında yapılacak. Gerçekten güçlü bir şekilde irademizi çalışkanlığımızı ortaya koymalıyız. Bu belediyelerin iş yapmayan, çöplükten geçilmeyen, susuzluktan kırılan kanalizasyon alt yapı yok. Bu şehri, bu zihniyetin elinden kurtarmalıyız. Hiçbir şey yapmayıp, sadece laf ebeliği yapıp, kendine göre sıkıntılar üretip bunu yıllarca kullandılar. Biz kimsenin hayat tarzına hiç müdahale etmiyoruz. İnsanlar istediği gibi yaşasın. İzmir\'de kimsenin hayatına müdahale edildi mi? Artık ellerindeki bu söylemi almamız lazım. Herkes istediği gibi yaşasın. İzmir\'i layık olduğu yere taşıyacak olan Ak Parti\'dir. İzmir layık olduğu yerde değil. Uçak iki kanatla uçar. Burada olduğu gibi mahalle idarelerde kırıksa, istediği gibi uçamaz. Hiçbir eserleri yok. Çevre yollarını kim yaptı, Ak Parti. Konak tünellerini kim yaptı. Barajları, içme sularını kim getirdi, Ak Parti. Seferberliğe, bugünden 9 Eylül\'den başlıyoruz. Onlar densizliklerini sürdürsünler, biz çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.



Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)