(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'dan ABD'ye 'Kudüs' tepkisi: Kararı asla kabul etmiyoruz (2)

\'HER ÇİNLİ BİRER KİRAZ VE LOKUM YERSE İHRACATIMIZ ARTAR\'



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da gerçekleştirilen \'3. KOBİ Zirvesi\'ne katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, protokol üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Eroğlu, Türkiye ile Çin arasındaki ticarete değinerek, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.



ÇİN\'LE TİCARİ İLİŞKİLER



Bakan Eroğlu, Türkiye\'nin Çin\'den 19 milyar TL mal aldığını, Çin\'e 2.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İthalat ve ihracat arasında ciddi fark olduğunu belirten Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:



\"Çin ile aramızdaki ticaret münasebetlerimizde aradaki ithalat- ihracat dengesini de gözeterek, artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çin gelişiyor ama Türkiye de çok gelişiyor. İkinci çeyrekte yüzde 5.2 ile biz de büyük bir büyüme performansı gösteriyoruz. Ancak bu yeterli değil. Hedefimiz büyümede yüzde 7. Hükümetimiz döneminde Türkiye\'yi üç kat büyüttük. İhracatımız da artıyor. Şu anda ihracatımız 154- 155 milyar dolara yaklaştı, ancak yeterli görmüyoruz. Büyük hedeflerimiz var, bunları da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023\'te ihracat rakamımızı 500 milyar dolara yükselteceğiz. 2018 yılı Türkiye yılı olarak ilan ediliyor. İşte bu yılda hem Türkiye\'yi tanıtalım hem de turizm açısından bir hamle yapalım.\"



\'HER ÇİNLİNİN KİRAZ VE LOKUM YEMESİNİ İSTİYORUZ\'



Türkiye\'ye gelen turist sayısının yüzde birini Çinlilerin oluşturduğunu da anlatan Veysel Bakan Eroğlu, 2018 yılında Çin\'den daha fazla turist beklediklerini söyledi.



Afyonkarahisar\'ın ihracatının düşük olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, \"Afyonkarahisar\'ın ihracatı düşük, bunun yanında bizim ilimizin ihracatı başka illerden görünüyor, onu da biliyorum. Ama biz bu ihracatımızı 2023\'e kadar 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Çin ile kiraz ihracatımızın önü açıldı. Her Çinlinin birer kiraz yemesini istiyoruz. Bunun yanında birer de lokum yerse Afyonkarahisar\'ın ihracatı artar diye düşünüyorum\" dedi.



Konuşmaların ardından KOBİ zirvesinin oturumlarına geçildi.