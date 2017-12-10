(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kudüs gözbebeğimiz (3)

\'DÜNYADA ORMAN VARLIĞI AZALIRKEN TÜRKİYE\'DE ARTIYOR\'



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya\'da katıldığı bir programdaki konuşmasında, \"Dünyada orman varlığı, azalırken, Türkiye\'de artıyor. Bizim dönemimizde orman alanları 1,5 milyon hektar, yani 15 milyon dekar arttı\" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Engelli Aday Memurların Temel Eğitim Programı\'na katıldı. Toplantıda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na bağlı müdür ve amirler de hazır bulundu. Programda konuşan Bakan Eroğlu, bakanlık olarak engel tanımadıklarını belirterek, \"Şu an en çok engelli istihdam yapan bakanlık biziz. Şimdi yeni 640 engelli daha alıyoruz. Ailemizin yeni fertleriyle kucaklaşmak için buraya geldim. Hepinizi gönülden seviyorum\" dedi. Türkiye\'nin en büyük yatırımcı bakanlıklarından biri olduklarını aktaran Bakan Eroğlu, bütçenin yaklaşık 18- 20 milyar lira olduğunu ve bunun 11 milyarının DSİ tarafından yürütüldüğünü kaydetti.



\'ODUN SERVETİMİZİ YÜZDE 30 ARTTIRDIK\'



Ormancılıkta büyük seferberlik yaptıklarını ve dünyada ses getirdiklerini vurgulayan Eroğlu, \"Geçen gün bir açılışta 4 milyarıncı fidanı Edirne\'de diktik. Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye\'de artıyor. Bizim dönemimizde orman alanları 1,5 milyon hektar, yani 15 milyon dekar arttı. Odun servetimizi de yüzde 30 arttırdık. 1,6 milyar metreküpe serveti çıkarttık. Bu, bir destandır. Biz, millete hizmet için varız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu mantıkla çalışıyoruz\" diye konuştu.



\'38 EYLEM PLANI HAZIRLADIK\'



Bir işi yapmadan önce plan hazırladıklarına dikkat çeken Bakan Eroğlu, şunları söyledi:



\"38 eylem planı hazırladık; çünkü Türkiye, cevizi ithal ediyor. Olacak şey mi? Bademi ithal ediyor, olacak şey mi? Şimdi artık ceviz, badem, zeytin, keçiboynuzu ormanını, 38 adet eylem planıyla bu işleri yürütüyoruz. Her kim, neyi, ne zaman, nasıl yapacak, plan nedir? Bunun takibi, bunlar olmadan gelişim olmaz.\"



Türkiye\'de önceden erozyonla kaybolan toprak oranının 500 milyon ton olduğunu belirten Bakan Eroğlu, bunu 168 milyon tona indirdiklerini de söyledi.



