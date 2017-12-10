(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kudüs gözbebeğimiz (2)

13 TESİSİN TEMELİNİ ATTI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur programı kapsamında toplam yatırım bedeli 81 milyon lira olan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 12 ve Doğa Koruma ile Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 tesisin temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bakanlığının ve hükümetin Burdur\'a yaptığı hizmetleri anlattı.



Burdur\'a Afyonkarahisar\'dan geldiğini söyleyen Bakan Eroğlu, \"Gelirken, heybemiz dolu geldik. Yollar, Afyon kaymağı gibi oldu. Bunun için Başbakan\'ımıza teşekkür ediyorum. Şubat ayında geldiğimde 124 müjde vermiştim. Bunların 96\'sı bitti, 28\'inin de inşaatları hızla devam ediyor. Burdur\'a çok büyük önem veriyoruz. DSİ Burdur\'da destan yazıyor. Yılbaşından bu yana DSİ 220 milyon lira yatırım yaptı. Kişi başına Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak en fazla yatırım yapılan il Burdur. Burdur, her şeyin en güzeline layık. Şu ana kadar hükümetimiz, Burdur\'a 6 milyar liralık yatırım yapmış. 1 milyar 280 milyon lira ile bütün bakanlıklar arasında birinci sırada biz varız. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 12 baraj, çok sayıda gölet yaptık. 219 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerin bu sulamalardan ilave zirai gelir artışı yılda 326 milyon TL oldu\" diye konuştu. Burdur Gölü Eylem Planı\'nın hazırlandığını da dile getiren Eroğlu, \"İnşallah, Burdur Gölü ile ilgili de büyük bir çalışma yapacağız. Hizmette sınır yok. Hayatımda imkansız denen bir şey görmedim\" dedi.



Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte tesislerin temelini attı. Daha sonra ORKÖY ve gelir getirici tür sertifikaları ile ceviz, badem, lavanta, mahlep, dut ve zerdali fidan türlerinden oluşan toplam 2500 fidan da Burdurlulara ücretsiz dağıtıldı.