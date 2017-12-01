(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye vefa borcu var

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığı iddialarına ilişkin, \"Kağıtları sallamakla bir şey olmuyor. FETÖ\'ye karşı vefa borcu var. Dolayısıyla FETÖ\'nün emrinden dışarı çıkamıyor, yani bir noktada ipler FETÖ\'nün elinde\" dedi. Bakan Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nde (AKÜ) gerçekleştirilen \'Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu IV. Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri\' oturumuna katıldı. Programa Bakan Eroğlu\'nun yani sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, AKÜ Rektörü Mustafa Solak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Bakan Eroğlu sempozyum sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığı iddialarını değerlendirdi. Ortada belge denen bir şey olmadığını savunan Bakan Eroğlu, \"Salladığı kağıt parçaları var. Ortada belge varsa yapacağın şey; gerçekten ciddi bir insansa bu belgeleri en azından kamuoyuna verir, basına verir, savcılığa gönderir. Ama belge dedikleri şeyin belgeyle alakası yok. Bir de söyledikleri şey hep yanlış. Diyor ki \'Falanca kişi Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Gümüş\' öyle bir şey yok. Ben Cumhurbaşkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan bu yana çalışıyorum. Öyle bir kişi Özel Kalem Müdürü olmadı, yalan\" diye konuştu. \'KURULTAYDA SEÇİLMESİ İÇİN BİR MANEVRA\' Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısında gösterdiği belgelerin aslı astarı olmadığını iddia eden Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Yalan, yurtdışına para gönderilmiş değil. Herhalde kendisi kurultay olacağı zaman böyle bir şeyi ortaya çıkarıyor. Kendisinin kurultayda seçilmesi için bir manevra diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız öncelikle birinci duyurudan dolayı 1.5 milyon TL\'lik bir tazminat davası açtı. Şimdi ikinci bir dava açacak bu sallamayla ilgili. Kağıtları sallamakla bir şey olmuyor. Neticede ikinci bir dava daha açacaktır. Bu, gerçekten CHP\'nin lideri demeyeceğim bu şahsa yakışmıyor. Siyaset tarihi için çok pespaye bir durumdur. İnsanlara bu şekilde iftira atarak bir yere varamazsınız. Artık CHP\'nin millete söyleyecek bir şeyi yok. Birtakım karalamalar ve iftiralarla ayakta kalmaya çalışıyor. Zaten CHP Grup Başkanvekili de \'Bu belgeleri açıklayamazsak zaten biz biteriz\' diyor. Ey CHP, sen zaten bittin, bu CHP\'nin başındaki zat hakikaten CHP\'yi bitirdi, durum bundan ibarettir.\" \'SİYASETİ MAALESEF BU KILIÇDAROĞLU ÇOK AŞAĞILARA DÜŞÜRDÜ\' Bakan Eroğlu, \"Cumhurbaşkanımız dünyanın en dürüst, en çalışkan, en cesur liderdir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Beraber çalıştık yıllarca. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde sahte belgeler sallıyor, kamuoyuna sunmuyor. Ama öbür taraftan Cumhurbaşkanımız ertesi gün 375 dev tesisin açılışını yaparak cevap veriyor. Netice itibariyle biz hizmet yapıyoruz. Esasen bunlarla milleti uğraştırması gerçekten çok üzücü bir şeydir, yakışmıyor. Siyaseti maalesef bu Kılıçdaroğlu çok aşağılara düşürdü\" dedi. \'BUNUN ELİNE BİRİLERİ BİR KAĞIT TUTUŞTURUYOR\' Kılıçdaroğlu\'nun açıkladığı konuların ABD\'de görülen Reza Zarrab davası ile aynı zamana denk gelmesini de manidar bulduğunu kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti: \"Bunun eline birileri bir kağıt tutuşturuyor, ne olduğuna bakmıyor, kimseye göstermiyor. Ama biliyorsunuz bu kukla durumunda. Neyle geldi? Kasetle geldi. FETÖ\'cülerin hazırladığı kasetle geldi. Baykal için bir komplo kuruldu. Neticede o genel başkanlıktan düştü. Bu kasetle genel başkanlığa geldi. Kasetle gelen bu şekilde saçma sapan birtakım paçavralarla gider. Onunla alakası var? Çünkü FETÖ\'ye karşı bir vefa borcu var. Dolayısıyla FETÖ\'nün emrinden dışarı çıkamıyor, yani bir noktada ipler FETÖ\'nün elinde. Ben buradan CHP\'li kardeşlerime Genel Başkanlarına dikkat etmelerini istiyorum. Ey CHP\'li kardeşlerim; Kılıçdaroğlu\'nun halini salim kafa, salim bir zihinle kendi muhasebenizi yapın. Ona göre kararınızı verin.\"