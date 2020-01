(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Akdeniz ülkeleri arasında en düşük orman yangını Türkiye'de

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Şu an yanan orman oranlarına baktığımızda Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Türkiye. Akdeniz ülkelerinde şu an en çok Portekiz, İspanya ve Fransa\'da, bizden iki kat ve daha fazla yer yanıyor. Bizde başarının sırrı çok ileri bir teknolojimiz var\" dedi. Bakan Eroğlu, Karabük Valisi Kemal Çeber\'i makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, kentte bakanlık tarafından yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi, 23 milyon TL\'lik 12 müjdeyle geldiğini belirtti. Bakan Eroğlu, Kütahya Domaniç’te meydana gelen ve 4 gün süren yangının dün itibari ile kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Dünyada bu sene çok sayıda yangın çıktığını hatırlatan Eroğlu şöyle dedi: \"Yunanistan’dan Portekiz’e kadar, İspanya, ABD, Kanada ve Gürcistan’da yangınlar var. Bu yangınlar içinde bizim başarımız çok yüksek. Görüntülerde vatandaş her yeri yanıyor sanıyor. Şu an yanan alan oranlarına baktığımızda Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Türkiye. Akdeniz ülkelerinde şu an en çok Portekiz, İspanya ve Fransa’da, bizden iki kat ve daha fazla yer yanıyor. Bizde başarının sırrı çok ileri bir teknolojimiz var. Odamdan yangın nereden çıkmış, yangın uçaklarının havadaki hızını ve nerede olduğunu, kaç defa su aldı ve yangına ne zaman müdahale yapıldı bütün hepsi uzay üssü gibi yangın harekat merkezimizden kontrol ediyoruz.\" \'YANGINLARIN YÜZDE 90\'I İNSAN ODAKLI\' Bu sene çıkan yangınların yüzde 90’ının insan odaklı olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, \"Ya sigara atmış, ya da köydeki vatandaşların çalı çırpı yakmasından kaynaklanıyor. Bir diğer konu ise ormanlık dışı alandan yangınlar ormana sıçrıyor. Biz orman yangınları kadar orman dışındaki kırsal yangınlara da müdahale ediyoruz. Bu sene şu ana kadar bin 750 tane kırsal alan yangını çıkmış. Yanan orman alanlarının, müdahale ettiğimiz alanların yarısı bize ait değil. Hatta bizim yetkimiz dışında. Gayri resmi de olsa bunlara müdahale ediyoruz. Köy, ahır yanarken, vatandaşın mahsülü yanarken \'Biz oraya müdahale edemeyiz\' diyemeyiz. Bu yangınlarda orman yangını gibi gözüküyor\" dedi. SICAKLIK UYARISI Hava sıcaklıklıklarının bu hafta mevsim normallerinin üzerinden devam edeceği uyarısında bulunan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti: \"Bu hafta bütün dünyada mevsim normallerinin üzerinde büyük bir sıcaklık var. Dolayısıyla bu konuda vatandaşlarımızın piknik ateşi yakmamaları, anız yangını veya köylerde çer çöpleri yakarken dikkat etmelerini istiyoruz. Geceleri hava soğuyor ve çobanlar ateş yakıyor. Bu konularda dikkatli olunmasını özellikle rica ediyorum. Biz ormanları piknik yeri olarak açtık ama bazı vatandaşlar çöp atıyor. Getirip yiyip içtiğini oralara bırakıyor. Ormanlar çöplük değil. Yangınlar genelde belediyelerin attığı çöp, vatandaşların attığı şişe ve cam kırıklarından meydana geliyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız hassas olsunlar. Ormanlar hepimizin, ormanları korumak mecburiyetindeyiz. Orman, su yoksa hayat yok demektir.\" \'MİLLİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİMİZ GELİYOR\' Bakan Eroğlu, orman yangınları için yabancı ülkelerden helikopter kiralandığıyla ilgili yöneltilen soruya, \"Şu anda yoğun bir gayret var. Savunma Müsteşarlığı ile yeni bir protokol imzaladık. 2020 yılına kadar milli yangın söndürme helikopterlerimiz geliyor. Peyder pey sevk ediliyor\'\' cevabı verdi. Bakan Eroğlu, daha sonra Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili\'yi makamında ziyaret etti. Belediye bandosu eşliğinde karşılanan Eroğlu, \'\'Esasen biz ayrım gayrım yapmıyoruz. Bütün belediyelere nüfuslarına orantılı eşit ödenekler gönderiliyor. Burada belediyemizin, hükümetimizin aynı zamanda milletvekillerimizin, il başkanımızın birlikte çalışmaları da gerçekten memnuniyet verici bir husus. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum\" dedi.