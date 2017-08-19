(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Adıyaman balı, meşhur baldan daha kaliteli çıktı (2)

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman\'da valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Ak Parti İl Başkanlığı\'na geçti. Burada partililere seslenen Bakan Eroğlu, yüzde 30- 35 oy oranıyla bir partinin artık iktidar olamadığını belirterek, \"Şimdi yapılan çalışmalar seçim sırasında yapılan çalışmalardan daha iyidir. Bu çalışmaların tesiri daha fazladır. Seçim zamanı oy istemeye geldik, ama şu anda vatandaşı kucaklayacağız. Çünkü 2019 yılında yapılacak olan mali idare seçimleri belediye seçimleridir. Orada büyük destan yazmamız lazım. Artık yüzde 30- 35 ile iktidar olunmuyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı sistemiyle yüzde 50 ile ancak iktidar olmak mümkün. Sizler de buna hazırsınız biliyorum. Yüzde 70 Türkiye?de en çok oy veren Ak Parti?ye il unvanı alacaksınız\" dedi. Bakan Eroğlu, buradaki konuşmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası\'na geçip, DSİ tarafından 84 milyona mal edilecek 8 tesisin toplu temel atma törenine katıldı. Burada da konuşan Bakan Eroğlu, şunları söyledi: \"FETÖ?cüler, onlar ülkenin önünü kesmek, milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini yok etmek için çalıştılar. Bu terör örgütlerine silah desteğini veren bütün devletleri de Allah bildiği gibi etsin. Bu ülkede şanlı bayrağımız ilelebet dalgalansın, minarelerden ezanlar susmasın. Çünkü gönül coğrafyamız bize bakıyor.\" Bakan Veysel Eroğlu, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte temel atma butonuna basıp Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları\'nın dağıttı.