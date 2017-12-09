(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat yaşanıyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat bulunduğunu belirterek, \"AB\'nin potansiyel büyümesi kriz öncesini geçti. İnanılmaz bir canlılık var\"dedi. Mersin\'in Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) düzenlenen OSB Üst Kurulu Akdeniz Bölge Toplantısı\'na Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, MTOSB Başkanı Sabri Tekli katıldı. Mersin, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye\'deki OSB yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat bulunduğunu söyledi. Yatırım çağrısı yapan Bakan Elvan, şöyle dedi: \"AB\'nin potansiyel büyümesi kriz öncesini geçti. İnanılmaz bir canlılık var. Avrupa pazarında, diğer pazarlarda canlılık var . Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Kapasite kullanım oranlarımızın yüzde 80\'lere ulaştığı bir dönemde mutlaka yatırım yapılması gerekiyor. Yarın biz geç kaldık diyebilirsiniz. Yatırım yapmayanlar da bunu söyleyecektir. Bu inanılmaz bir fırsat. Özellikle 2008 krizi sonrası ilk kez 2017\'den itibaren dünya ekonomisinde ciddi bir canlanma başladı. Gelin hep birlikte fırsata dönüştürün. Daha çok üretin, daha çok ihraç edelim ve Türkiye\'yi dünyanın 2023 yılında ilk 10 büyük ekonomisi arasına sokarak dünyada neler yapabileceğimizi gösterelim.\" Toplam yatırımların yüzde 86\'sını özel kesimi yaptığını kaydeden Elvan, yenilikçi ürün ihracatının oranının yüzde 4\'e yakın olduğunu ve bunun yüzde 15\'lere çıkmasını arzu ettiklerini ekledi. 1 MİLYON 720 BİN İSTİHDAM Amaçlarının \'Günü kurtarmak\' olmadığını, bu anlamda Üretim Reform Paketi çıkardıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü ise, şöyle devam etti: \"\"Türk sanayisini ve OSB\'lerini yeni bir kavramla tanıştırmış bulunuyoruz. Bu kavram, yeni nesil OSB\'lerdir. Yeni nesil OSB, enerji ve hammaddenin verimli bir şekilde kullanıldığı, atıkların minimize edildiği, işletmeler arası eşgüdümün üst düzeyde olduğu, yerel kamuoyu ile entegrasyonun sağlandığı, ekolojik kalite ve sosyal dengenin kurulduğu anlayıştır. 2016 yılı sonuna kadar 173 OSB projesi tamamlanarak sanayicimizin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca 2017 yılı fiyatlarıyla toplam 4.2 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. Şu an üretime geçen parsellerde 1 milyon 720 bin kişi istihdam edilmektedir.\" \"TEKNOLOJİ AÇIĞI KAPANDIĞINDA CARİ AÇIK SORNU KALMAYACAK\" Sanayi 4.0\'ın getirdiği yeni bakış açısının bütün üretim ve pazarlama süreçlerini değiştirdiğinin altını çizen Özlü, konuşmasına şöyle devam etti: \"Türk sanayisini büyütmenin ve ileri sanayi ülkesi hedefine ulaşmanın tek yolu, teknoloji odaklı üretimdir. Türkiye, yüksek teknoloji ile büyüyecektir. Ancak, Sanayi 4.0\'ı kavramak yetmez. Bu sürecin aktif aktörlerinden biri olmak zorundayız. Pasif tüketiciler değil, aktif üreticiler olmalıyız. Teknolojiyi tüketerek değil, teknoloji üreterek ülkemizi büyütebiliriz. Ülkemizin gelecekte nerede olacağı, bilime ve teknolojiye yapacağımız yatırımlara bağlıdır. Teknolojiye yapacağımız yatırımlar, yarın nerede olacağımızı belirleyecektir. Teknoloji açığını kapattığımızda, cari açık problemimiz kalmaz İhracatımız içindeki yüksek teknoloji ürünlerin payını, kademeli olarak yüzde 4\'ten yüzde 15\'e çıkarmamız gerekiyor. Yüzde 15 rakamına ulaşmak, ARGE, inovasyon, tasarım ve markaya yatırım yapmakla mümkün olacaktır.\"