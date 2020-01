(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Terör örgütlerinin kökünü kurutacağız (3)

BAKAN ELVAN: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİYORUZ



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Mersin\'e geldi. Bakanlar Elvan ve Eroğlu, ilk olarak Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti. Gazetecilere konuşan Elvan, son terörist saldırıya değinerek, şunları söyledi:



\"Dün şehit olan kardeşlerimizi var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Burada açıkça şunu ifade etmek istiyorum, hükümet olarak başta PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bunların kökü kurutuluncaya kadar bu kararlı mücadelemiz devam edecektir. Allah\'a çok şükür, milletimizin çok büyük bir desteği var. Bu destek de güçlü bir şekilde devam ediyor. Bizim de kararlılığımız bu noktada devam ediyor. Nerede olursa olsunlar, ister inlerinde ister taş arkasında olsunlar içeride veya dışarıda bu terör örgütleri ve teröristlerle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir.\"



\'YATIRMILAR DEVAM EDİYOR\'



Kente yapılan yatırımlara değinen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in inanılmaz bir potansiyeli bulunduğuru anlatırken, \"Mersin’in potansiyelini gerçek anlamda harekete geçirebilmek için olmazsa olmazların başında güçlü bir ulaşım, sulama altyapısı geliyor\" dedi. Bakan Elvan, şöyle konuştu:



\"Bu alanlarda gelişme sağlandığı anda gerçekten tarımı ile sanayisi ile kentimiz çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Mersin merkez dahil her bir ilçesini beldesini, yöresini şantiyeye çevirdik. Onlarca projesini şu anda devam ettiriyoruz. Mersin kamu yatırımları açısından 20’nci sıradayken şu anda 13’üncü sırada bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi noktalara geleceğiz. 40 yıldır konuşulan projeleri tamamlıyoruz.\"



Balık çiftliklerine yapılacak yatırımlar hakkında da konuşan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü, \"Yeniden gündeme gelen balık çiftlikleri konusunda Tarım, Gıda ve Hayvancılık ve Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından her hangi bir yeni izin verilmemiştir. 2’ncisi Muğla’daki balık çiftliklerini kaldırıyorlar Mersin’e getiriyorlar konusu tamamen yalan ve çarpıtmadır. Bunu kim söylüyorsa ispatlasın. Şu olabilir, Muğla’daki bir işletme burası için başvurmuş olabilir. Muğla’daki balık çiftlikleri kaldırılıyor, o çiftlikler buraya getiriliyor lafı yanlış ve yalandır. Turizmi, çevreyi olumsuz etkileyecek hiçbir yatırıma kesinlikle izin vermeyiz. Ama turizme, çevreye herhangi bir zararı söz konusu değil ise, ekonomimize, istihdamımıza katkı sağlayacaksa o zamanda insanlar gözünü kapatarak ‘Hayır arkadaş ben her şeye karşıyım anlayışıyla olmamalıdır\" dedi.



\'BAL ÜRETİMİ ARTACAK\'



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise yeni ek yatırımlar ile Mersin\'e 6 baraj, 6 gölet yapıldığını kaydederek, şöyle konuştu:



\"Vatandaşımıza, çiftçilerimize yılda 142 milyon metreküp su getirdik. 91 bin 220 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimin cebine her yıl 69 milyon TL ilave para giriyor. Çünkü sulama olunca verim artıyor. 68 derenin de ıslahını tamamladık. Mersin ağaçlandırmada çok önemlidir. 293 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 29 mesire yeri kurduk. Bal ormanları kurduk. Arıcılarımıza ormandan yer verdik. Mersin arıcılıkta önemli bir noktaya geldik. Bal üretiminde Mersin’i çok önemli bir noktaya taşıyacağız.\"



Bakanlar daha sonra, içinde baraj, gölet, dere islah alanı olan 21 tesisin temelini attı.