(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Terör örgütlerinin kökünü kurutacağız

Muammer ŞENKARAMAN, (DHA)- KALKINMA Bakan Lütfi Elvan, dün Hakkari Şemdinli\'de teröristlerin saldırısı sonucu 8 güvenlik görevlisinin şehit düştüğünü hatırlatarak, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Elvan, \'\'Bu terör örgütlerinin kökünü kurutuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz ve Allah\'ın izniyle bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız\'\' dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tarafından Karaman\'a yapılan 120 milyon liralık 8 yatırımın temel atma töreni için bugün kente geldi. Bakanlar Elvan ve Eroğlu, ilk olarak Karaman Valisi Fahri Meral\'i ziyaret etti. Eroğlu, burada basın mensuplarına Karaman\'da bakanlığı tarafından yapılan yatırımları anlattı. Elvan da, dün Hakkari Şemdinli\'de teröristlerin saldırısı sonucu 6\'sı asker, 2\'si korucu olmak üzere 8 güvenlik görevlisinin şehit düştüğünü hatırlatarak, şehitlere Allah\'tan rahmet diledi. Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirten Elvan, şunları söyledi: \'\' Hain ve kalleşçe saldırı sonucu dün şehit olan kardeşlerimiz var. Allah\'tan rahmet diliyorum. Bu terör örgütlerine yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hükümet olarak kararlığımız sonuna kadar devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve Allah\'ın izniyle bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız. Hiçbir şekilde bu saldırılar bizi yıldıramayacak. Nerede olursa olsun inlerine kadar girip ister içerde, ister dışarda etkisiz hale getirmek için yoğun bir şekilde silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet mensuplarımızın çalışmaları devam ediyor. Milletimizin de desteğiyle bunları tamamen ortadan kaldıracağız.\'\'