(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Mersin'deki bombalı saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltında

Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin\'deki polis servis otobüsüne yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Bakan Elvan, Mersin programı kapsamında ilk olarak Vali Ali İhsan Su\'yu ziyaret etti. Burada konuşan Elvan, önceki gün Mersin\'de terör örgütü tarafından polis servis aracına yönelik düzenlenen hain saldırıyı lanetleyerek kınadığını söyledi. Elvan, güvenlik güçlerinin yanı sıra siviller arasında yaralılar bulunduğunu söyledi. Bakan Lütfi Elvan, şöyle dedi: \"Şu an itibari ile 6 kardeşimiz hastanede, bugün 3 kardeşimiz daha taburcu edilecek. Dolayısıyla hayati tehlikesi olan bir kardeşimiz yok. Yaralı olan hem emniyet mensuplarımıza hem de vatandaşlarımıza, Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.\" Elvan, saldırı ile ilgili olarak gerekenin yapılacağını ifade ederek, terör saldırılarının sadece Emniyet mensuplarına Mersin\'e yapılan bir saldırı olmadığını belirtirken, şöyle devam etti: \"Bu aynı zamanda tüm Türkiye\'ye yapılmış olan bir saldırıdır. Şundan emin olunuz, terör saldırısı nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüp, terör suçlarına karşı gereken neyse, gereğini yapacağız. Bu konuda da son derece de kararlıyız. Şu anda hem Mersin Valiliğimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyet kuvvetlerimiz inceleme ve soruşturmalarını sürdürüyorlar. Şu anda saldırı ile ilgili olarak gözaltında olanlar var. Gözaltına olanların ifadeleri alınıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde olayla ilgili olarak daha net bir sonuç ortaya çıkacak. Ama eninde sonunda bunu kim gerçekleştirdi, nasıl ve ne şekilde gerçekleşti, arkasında kim varsa bu tüm çıplaklığı ile ortaya çıkacaktır. Bundan vatandaşlarımız emin olsun\" diye konuştu. TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK Türkiye\'nin terörle mücadelesini amansızca sürdürdüğünü kaydeden Elvan, şunları söyledi: \"Diğer tarafından şunu da ifade etmek istiyorum, biz hem içeri de hem dışarıda bu terör örgütlerine karşı amansızca mücadele veriyoruz, bu mücadelede de son derece de başarılıyız. Bu başarımızdan rahatsız olanlar, terör örgütleri ile mücadelemizde rahatsız olan kesimler vardır. Ama onlar şunu bilsinler ki; bizim bu mücadelemiz, kararlılığımız devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız. Bunların arkasında kim varsa da hesabını soracağız. Hiç kimse, hiçbir grup, nereden gelirse gelsin, hangi terör örgütü olursa olsun ne milletimize ne de Türkiye\'mize kast edebilir. Bu konuda çaba içerisinde olanlara gereken cevabı bugüne kadar verdik, bundan sonra ki süreçte de vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. Bunun gereği de neyse yapılacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda en ufak bir kaygı içinde olmasınlar. Allah\'ın izni ile hep birlikte, milletimizin de desteği ile bu terörün kokunu birlikte kurutacağız. Şu anda 11 kişi gözaltındadır. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor.\"