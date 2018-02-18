T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz (2)

'BARIŞ İSTEYENE ZEYTİN DALI UZATIYORUZ' AB Bakanı Ömer Çelik, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın genel kuruluna katıldı

18 Şubat 2018 00:36

\'BARIŞ İSTEYENE ZEYTİN DALI UZATIYORUZ\'

AB Bakanı Ömer Çelik, Adana\'nın Yüreğir ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı\'nın genel kuruluna katıldı. Kent milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin eşlik ettiği Bakan Çelik, burada partilileri selamladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Mehmetçiğin Suriye\'de meşru bir mücadele verdiğini anlatan Bakan Çelik, şunları söyledi:

\"Kahraman Mehmetçik sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoruna karşı, birilerinin terör örgütlerine küçük devletçikler kurdurma iradesine karşı, nasıl meşru bir mücadele verdiğini ve teröre geçit vermediğini hep birlikte izliyoruz. Bu operasyonun adı neden Zeytin Dalı? Çünkü bu operasyon Türkmen, Kürt, Arap bütün kardeşlerimize zeytin dalı uzatan bir operasyondur. Barış isteyenlere zeytin dalı uzatıyoruz. kardeşlik isteyene zeytin dalı uzatıyoruz. Ama terör isteyene de Mehmetçiğin o kararlı mücadelesiyle cevap veriyoruz\"


 

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZEYTİN DALI UZATIYORUZ BakanıAdana YüreğirAk PartiTeşkilatıKentBakanMehmetçiğin SuriyeMehmetçikBuZeytin DalıTürkmen Kürt ArapBarışAmaMehmetçiğinADANA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24