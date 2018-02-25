(Görüntülü Haber) Bakan Çelik: TSK, mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, \"Bizim askerlerimiz, Afrin\'de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken, son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar; yaşlı, çaresiz insanlar, ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor\" dedi.



AK Parti 6\'ncı Olağan Seyhan İlçe Kongresi, Adana\'daki Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. Kongreye AB Bakanı Ömer Çelik, partinin il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Bakan Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, \"Bizim askerlerimiz, Afrin’de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken, son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar; yaşlı, çaresiz insanlar ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. O teröristler, bunu ne için yapıyorlar? TSK orayı bombaladığı zaman \'Bakın, o insanları TSK öldürdü\' diyecekler. TSK, dünyada sivillere karşı en saygılı ordu olarak elinden geleni yapıyor. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor” diye konuştu.



\'MEHMETÇİK, NASIL ZEYTİN DALI UZATACAĞINI GÖSTERİYOR\'



Teröristlerin bölge haklına eziyet çektirdiğini dile getiren Bakan Çelik, \" Mehmetçik, nasıl zeytin dalı uzatacağını gösteriyor. Hemen o yaşlı insanların ellerindeki kelepçeleri söktü. Onları, öldürülmek üzere oraya terk eden katillere mahkum etmekten kurtardı. Onların tansiyonlarını ölçüp, sağlık hizmeti verdiler. Askerlerimiz mazlum insanlara yardım elini uzatıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bu insanlar Kürt müdür, Türkmen midir, Arap mıdır; diye kimliklerine bakmıyor. Bunlar mazlumdur, diye giriyor” dedi.



ABD\'NİN \'KUDÜS KARARI\'NA TEPKİ



AB Bakanı Çelik, ayrıca ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma kararıyla ilgili \"Bölgedeki barışı ortadan kaldıracak şekilde ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı aldı. Ancak İsrail’in kuruluş yıl dönümünde büyükelçiliğin taşınacağı söylendi. Bununla ilgili olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması temel tezimizdir” diye konuştu.



Ahmet Akan’ın tek aday olarak girdiği kongrede eski başkan Abdurrahman Yeşiltaş, partililere teşekkür etti.