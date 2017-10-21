(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Bu sorunu sen başlattın

Mehmet ÇINAR-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile devam eden vize kriziyle ilgili Ankara\'daki görüşmeler sonrasında olumlu bir hava oluştuğunu belirterek, \"Sen benim vatandaşıma vize vermezsen, ben de senin vatandaşına vize vermem. Bu sorunu sen başlattın. Sen bu sorunu çözmek istiyorsan, ben de bu sorunu çözmek isterim\" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya\'da yapılacak Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi\'nin temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımıyla atıldı. Temel atma törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda davetli katıldı. \"TEŞEKKÜR ETMESİNİ BİLMEMİZ LAZIM\" Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel\'e teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, \"Hizmeti kim yaparsa teşekkür etmesini bilmemiz lazım. Bir belediye başkanını övdüğün zaman farklı bir partiden hemen \'O belediye başkanı acaba Ak Parti\'ye mi geçecek?\' deniliyor. Ben bazen Muhittin Böcek\'i de (Konyaaltı Belediye Başkanı-CHP) övüyorum veya Manavgat\'taki belediye başkanını da (Şükrü Sözen-CHP). Partisi önemli değil, bu kısır döngüden kurtulmamız lazım. Her şey siyasi parti değil kardeşim\" diye konuştu. BAŞKANLARA UYARI Hizmet edene teşekkür etmenin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Alanya\'da su baskınıyla gündeme gelen köprülü kavşakla ilgili ise hem Büyükşehir Belediyesi hem Karayolları hem de Alanya Belediyesi\'ni eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, \"Ucuz kredilendirme yapmayacaksın kardeşim. Hakiki, samimi yaklaşacaksın. Şimdi bizim Alanya\'da köprülü kavşak yapıldı, yapılıyor. Herkes \'Ben yaptım\' diyor. Sonra sel bastı, herkes birbirini suçlamaya başladı. Hani yapılırken hep siz yapıyordunuz, ne güzel yapıyordunuz. O zaman orayı su bastığı zaman da çıkıp bir özür dileyeceksiniz. Bu herkes için geçerli\" ifadelerini kullandı. BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU AÇILIŞI Türkiye\'nin yüzde 6 olan ekonomik büyümesinin dünyanın imrendiği düzeyde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu oranın Avrupalıların hayal edemediği bir büyüme olduğunu da söyledi. Antalya\'nın Isparta-Burdur ile Konya üzerinden projeleri devam eden hızlı tren hatlarıyla ilgili süreçleri de anlatan Çavuşoğlu, \"Burdur-Isparta üzerinden gelecek hızlı tren güzergahı ve terminaliyle ilgili toplantılarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları ihale edip, kazmayı vuracağız. Alanya\'dan Antalya\'ya kadar gidecek, Manavgat\'ı kapsayacak raylı sistem teknik çalışmaları da başladı ve inşallah bu bağlantıyla da Antalya\'mızı bütün Türkiye\'ye bağlayacağız. Bu ayın 30\'unda Bakü\'de Kars-Tiflis-Bakü demiryolu açılışını yapacağız\" dedi. \"VİZE SORUNUNDA OLUMLU BİR HAVA OLUŞTU\" Türkiye\'yi 2023 hedeflerine ulaştırdıkları ve bunların yetmeyeceğini, 2053, 2071 hedefleri olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile devam eden vize kriziyle ilgili de konuştu. Türk milletinin onurunu hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Türkiye\'nin dünya politikasında oynadığı rolü çok iyi biliyorlar. Ama bilmeyenlere de itinayla öğretiyoruz, öğretmeye devam ediyoruz. Avrupalılar\'a da bunu söylüyoruz; Yok öyle artık siz patronsunuz, biz ikinci sınıfız. Yok, beni eşit-ortak gibi göreceksin. Efendim şu konuda dayatma yapacağım, yok. İşte vize konusu, sen benim vatandaşıma vize vermezsen, ben de senin vatandaşına vize vermem. Bu sorunu sen başlattın. Sen bu sorunu çözmek istiyorsan, ben de bu sorunu çözmek isterim. İşte Ankara\'da yapılan görüşmelerden sonra ne oldu, ne bitti konuşuldu, komisyonumuz toplandı, anlattık ve şimdi olumlu bir hava oluştu ve inşallah bunun neticesini alırız. Biz tüm dünyayla ilişkilerimizi böyle sürdürmek istiyoruz.\" AVRUPA\'YA DA SERT ÇIKTI Avrupa ülkelerine \"Senin Türkiye ile ne problemin var, ne istiyorsun Türkiye\'den, derdin ne?\" diye soran Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: \"Önce söyle. Sana karşı tarih boyunca bir düşmanlığımız olmuş mu, yok. Peki senin derdin ne, niye Türkiye\'ye böyle muamele etmeye çalışıyorsun? Peki ettin de ne oldu, ne elde edebildin? İşte böyle dayatmalarla Türkiye\'den bir sonuç alamazsınız. Türkiye\'ye dostane yaklaşacaksınız, eşit-ortak gibi yarışacaksınız ve Türkiye\'nin ve Türk milletinin nasıl bir ülke ve millet olduğunu unutmayacaksınız. O zaman dostluğumuz da işbirliğimiz de gelişir ve dünya barışına, istikrarına birlikte katkı sağlarız. Karşı karşıya kaldığımız sorunları da beraber çözeriz. Çünkü Türkiye yük alan bir ülkedir.\" \"AVRUPA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ ŞARTLARA GİDİYOR\" Avrupa\'daki ırkçı yaklaşımların kafalarından hiçbir zaman gitmediği ve Avrupa\'daki ırkçı partilerin bu kadar destek almasının sebebinin de bu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Balkanlar\'daki katliamlara sessiz kalındığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, \"Çünkü bunların geçmişinde var, sonradan olma bir şey değil, içinde var ve fırsat buldukça nüksediyor. Şimdi Avrupa\'da mesela Yahudi ve Musevileri koruyan yasalar olmasa, Yahudi düşmanlığı, İslam düşmanlığı, İslamafobiden daha yüksek olur. Çünkü doğasında, hamurunda var. Bunu söylediğinde de \'Sen bana bunu söyleyemezsin\' diyor. Ben durup dururken söylemiyorum, gördüğümü söylüyorum. Şu anda Avrupa nereye gidiyor, İkinci Dünya Savaşı öncesi şartlara gidiyor. Bunun sorumlusu sizsiniz\" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya\'daki bütün projelerde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun önemli desteği ve katkısı olduğunu anlattı. Antalya\'da ikinci olacak katı atık tesisinin temelini attıklarını kaydeden Türel, çöpten elektrik elde edilecek tesisin 70 milyon liraya mal olacağını kaydetti. Bugün kortej yürüyüşüyle başlayacak olan Antalya Uluslararası Film Festivali\'ni hatırlatan Türel, \"Bu sene festivalimizin çıtasını daha da yükseltmek, güçlendirmek için yarışma bölümünde ulusal ve uluslararası yarışmalarımızı tek bir yarışma haline dönüştürdük\" dedi. TÖRENDE YANGIN PANİĞİ Konuşmaların ardından tesisin temeli törenle atıldı. Bu sırada atılan hava fişeklerden birisinin ağaçlık alana düşmesi sonucu küçük bir yangın çıktı. Alanda bekleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale alevleri ederek söndürdü. Ayrıca havadan da helikopterle bölge kontrol edildi.