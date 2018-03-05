(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın 811\'inci fetih kutlamasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkler\'in vatan bildiği topraklarda bir hilal uğruna nice fedakarlıklar yaptığını belirterek, \"Bölgemizin istikrarı için İslam\'ın son ordusu Türk ordusu bugün Suriye\'de hainlerle mücadele ediyor. Evet, şehitlerimiz var. Üzülüyoruz, ama hiç kimse bizden yas tutmamızı beklemesin. Vatanımızın bekası için düşmanın üzerine üzerine gideceğiz. Şehitlerimizin intikamını alacağız\" dedi.



Antalya\'nın fethinin 811\'inci yılı kutlamaları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti milletvekilleri Hüseyin Samani, Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı\'nda başlayan yürüyüş, Karaalioğlu Parkı\'nda sona erdi. Yürüyüş kortejinde, \'Diriliş Ertuğrul\' dizisi oyuncuları da yer aldı. Kalabalıktakiler, Bakan Çavuşoğlu ve dizi oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.



Karaalioğlu Parkı\'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sembolik olarak kutlanan fethin önemine değindi. Çavuşoğlu, \"Adaleti tesis etmek için bu topraklar fethedildi. Fetih kutlamalarına neden başlandı diye sorulabilir. Bunun en güzel cevabını Mustafa Kemal Atatürk şöyle ifade eder; Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha güzel işler başarmak için kendisinde daha çok kuvvet bulacaktır\" dedi.



Türklerin vatan bildiği topraklarda bir hilal uğruna nice fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Hala mücadele sürdürüyoruz. Bölgemizin istikrarı için İslam\'ın son ordusu Türk ordusu bugün Suriye\'de hainlerle mücadele ediyor. Evet, şehitlerimiz var. Üzülüyoruz, ama hiç kimse bizden yas tutmamızı beklemesin. Vatanımızın bekası için düşmanın üzerine üzerine gideceğiz. Şehitlerimizin intikamını alacağız\" dedi.



TÜRKİYE\'DE 50 MİLYON, ANTALYA\'DA 20 MİLYON TURİST HEDEFİ



Türkiye\'nin bulunduğu coğrafyada adaletsizliğin olduğunu ve bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için sorumluluk üstlendiklerini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, hainlerden ecdadın hesap sorduğu gibi hesap soracaklarını aktardı. Türkiye\'nin hak ettiği yere ulaşması için çok çalışacaklarını da kaydeden Çavuşoğlu, “Bu yıl inşallah turizmde 13 milyonu aşacağız. Hedefimiz Türkiye\'de 50 milyon, Antalya\'da 20 milyon turisttir. Turizmde olduğu gibi eğitimde de başkent olmak istiyoruz. Sağlık turizminde de başkent olmak için adımlar atıyoruz\" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu\'nun ardından konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türklerin bu topraklara adaleti tesis etmek için geldiğini belirtti. Bu toprakları vatan yapmak için canını veren şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihten ders çıkaran gençlerin geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğini ifade etti.



Fetih kutlaması, konuşmaların ardından gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

