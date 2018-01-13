(Görüntülü Haber) Bakan Bak:Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı konusunda iddialıyız

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA’da konuşan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı konusunda iddialı olduğunu dile getirdi.



AK Parti Yalova Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ile birlikte Yalova’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Yalova Valiliği’ni ziyaret etti. Basına kapalı ziyaret ardından Bakan Bak, AK Parti Yalova İl Başkanlığı’na geçti. Parti yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Bak, gazetecilerin sorusu üzerine öğrenci yurtlarının yatak kapasitelerini artıracaklarını söyledi. Bakan Osman Aşkın Bak, “Kredi Ve Yurtlar Kurumu olarak Türkiye genelindeki 764 yurtta yaklaşık 627 bin öğrencimizi misafir ediyoruz. 2018 yılında da hedefimiz bu sayının üzerine 100 binin üzerinde yatak ilave etmektir. Bu anlamda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtları 5 yıldızlı otel kalitesinde.” dedi.



Uyuşturucu ile mücadele konusunda sporu teşvik ettiklerini söyleyen Bak, gençlerin uyuşturucuya bulaşmasını engellemek için sporun gücünü kullanmak için çaba gösterdiklerini anlatırken şöyle dedi:



\"Çocuk yalnız kalmamalı. Yalnız kalırsa kötü alışkanlıklara doğru kayıyor. Onlara, futbol, basketbol, halı sahalarına götürmek istiyoruz. Bunda hepimize görev düşüyor. Aileler çocuklarına sahip çıkacak. İlgisiz kalan çocuk kendisini uyuşturucu bağımlılığının pençesinde buluyor. Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Sokaklarımızda gençlerimizle birlikte biz olacağız. Bu tabii ki bakanlık olarak sadece bizim başarabileceğimiz bir şey değil. Herkesin buna destek vermesi, geleceğimiz olan gençlerimizin uyuşturucu çeteleri tarafından tahrip edilmesini hep beraber önlememiz lazım. Uyuşturucu işle mücadele terörle mücadele kadar önemli bir konu. Yine Doğu ve Güneydoğu da terörden kalan o iklimi gidermek için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleri, havuzlar ve gençlik merkezleri yaparak gençlerimizi buralara taşımaya çalışıyoruz. Salona getirdiğimiz her çocuk dağa gitmesini engellediğimiz çocuktur. Dolayısıyla biz sporun birleştirici gücünü kullanmak istiyoruz.\"



EURO 2024 ADAYLIĞI



Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı konusunda da iddialı olduklarını söyleyen Bakan Bak, Türkiye\'nin özellikle sporun içerisinden gelen sporu çok iyi bilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önderliğinde spor tesislerine çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Bak, şöyle dedi:



\"Türkiye dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Şu anda tamamlanmış 14, yapımı devam eden 6 stadımız var. Statlarımızın yaş ortalaması 1.7’dir. Almanya’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına adaylığına baktığımızda Almanya’nın statlarının yaş ortalaması 30-40. Elbette ki bizim şansımız var. Oldukça da yüksek. Türkiye bir spor ülkesi. Türkiye büyük spor organizasyonları da yapıyor. 2017 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı organize ettik. Aynı yıl İşitme Engelliler Olimpiyatını Samsun’da organize ettik. Pek çok şampiyona organize ediyoruz. Türkiye’nin organizasyon yeteneği çok yüksek. Şampiyonlar Ligi Finali organize etmiştik. 2019 yılında Süper Kupa Finali İstanbul’da yapılacak. Dolayısıyla Türkiye’nin organizasyon yeteneği mevcut tesisleriyle ve ülkenin büyüyen gelişen yapısıyla bir çok organizasyonu yapacak niteliktedir. Bu anlamda biz şanslıyız. Rakibimiz Almanya ya da kim olursa olsun biz gerekli tüm yatırımları ve tesisleri yaparak aday olduğumuzu ifade ettik. Adaylık dosyası Nisan ayı sonunda verilecek. Karar da 2018 yılının Eylül ayında verilecek. Türkiye adaylık noktasında iddialı. Türkiye güvenli bir ülke. Türkiye en az Paris, Londra ve Berlin kadar güvenli bir ülke. Türkiye bulunduğu coğrafyaya rağmen halkının da desteği ile başarılı bir süreci götürüyor. Bu organizasyonu da layığı ile yerine getirecek güçtedir.\"



Bakan Osman Aşkın Bak, ardından AK Parti Gençlik Kolları’nın kongresine katılarak oradaki konuşmasında da Türk gençliği için sporun önemi ve uyuşturucu ile mücadelede sporun önemine vurgu yaptı.