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Spor

(Görüntülü Haber) Bakan Bak'tan özel sporculara özel ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: ''Güçlü ve şampiyon bir Türkiye istiyoruz"  Ercan ATA / ANTALYA, (DHA) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya Zeytinköy Spor Tesisleri'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Atleti

05 Kasım 2017 21:51

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \'\'Güçlü ve şampiyon bir Türkiye istiyoruz\"

 Ercan ATA / ANTALYA, (DHA)

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya Zeytinköy Spor Tesisleri\'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Atletizm 1\'inci ve 2\'nci Bölge Şampiyonası\'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Bakan Bak, şampiyonada Türkiye\'nin her köşesinden gelen özel sporcularla keyifli dakikalar geçirdiklerini, özel sporcuların heyecanını ve sevincini paylaşma mutluluğu yaşadığını söyledi.

\"BAKANLIK OLARAK DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ\"

Herkesin bir engelli adayı olduğunun altını çizen Bak, \"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Özel Sporcular Federasyonu\'na, Engelliler Federasyonu\'na, Görme Engelliler Federasyonu\'na, Bedensel Engelliler Federasyonu\'na ve diğer federasyonlara desteklerimizi sürdürüyoruz\" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da özel sporcularla yakından ilgilendiğini belirten Bakan Bak, \"Özel sporcularımızın buraya gelerek yarışmaları, seyahat etmeleri ve aileleriyle birlikte burada olmaları bizleri çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın özel sporcularla olan hukukunu, engelli sporcularla olan diyaloğunu hepimiz biliyoruz. Çok şanslıyız ki sporun içinden gelen değerli Cumhurbaşkanımız var. Onlara özel değer veriyor\" şeklinde konuştu. 

\"SPORUN GÜCÜ BÜTÜN TOPLUMLARI ETKİLER\"

Sporun gücünün bütün toplumları etkilediğini aktaran Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Hep beraber buradayız. Büyük bir Türkiye istiyoruz. Her bireyiyle kucaklaşmış bir Türkiye istiyoruz. Sporda güçlü bir Türkiye istiyoruz. Büyüyen, gelişen bir Türkiye istiyoruz. Ülkemiz büyüyecek, gelişecek. Sporda da hak ettiği yerlere gelecek. Buradaki heyecanlar bizleri daha çok motive ediyor. Özel sporcuları ve amatör sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şampiyon ve güçlü bir Türkiye istiyoruz.\"

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