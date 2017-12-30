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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Bak: Bu tatlı yarışımız devam edecek (2)

BAKANLAR GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti'nin Bayburt 5'inci Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı

30 Aralık 2017 20:09

BAKANLAR GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ\'NE KATILDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti\'nin Bayburt 5\'inci Gençlik Kolları Kongresi\'ne katıldı. Şair Zihni Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongrede konuşan ve gençlere seslendiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"Önümüzde 2019 seçimleri var. Çok hayati önem taşıyan bir seçime gideceğiz. Kaybedecek zamanımız artık yok. Bir anımız dahi yok. Teşkilat olarak \'Gece gündüz, kar kış\' demeden sonuna kadar çalışacağız. Büyümeye devam edeceğiz. Gençlerimize yürekten inanıyorum\" dedi. Bölgede planlanan yatırımlardan da söz eden Bakan Ağbal, gençlik kolları teşkilatının üniversitedeki faaliyetlerinin artırılması ve gençlerle daha çok diyalog kurulması gerektiğini söyledi. BAKAN BAK: GENÇLER YOLUNUZ AÇIK Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlere güvenlerinin tam olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: \"Biz Karadeniz\'in çocukları ülkemizi, milletimizi çok seviyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle yürümeye devam ediyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım. 12 yaşından beri onun yanındayım. Beni okuttu, şimdi de bakan olarak yanındayım. Gençlere siyaset yolunu açtı. Gençler yolunuz açık. İşte ben bir örneğim.\" \"DÜNYADA YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR\" Konuşmasının devamında dünyada yeni bir düzen kurulduğunu belirten Bakan Bak, şöyle devam etti: \"Pakistan, Endenozya\'da bize şunu söylüyorlardı: Tayyip Erdoğan\'a iyi bakın, sahip çıkın; bizim de ihtiyacımız var. Recep Tayyip Erdoğan sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. \'Dünya 5\'ten büyüktür\' demişti biliyorsunuz. En son İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı toplayarak bunu orada da göstermişti. Şu çok önemli: Artık dünyada yeni bir düzen kuruluyor; dünya 5\'ten de 1\'den de büyüktür. Ayağa kalkmamız lazım. Bunun için de gençlere ihtiyacımız lazım. Gençler, çok çalışmamız ve en iyisini yapmamız lazım. Özgüvenimiz olması lazım. Savunma sanayisinde yapılanları görüyorsunuz işte.\" \"ZAFER İNANANLARINDIR\" \'15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti\' getiren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) maddesiyle ilgili eleştirilere tepki gösteren Bakan Bak, \"Birileri çıkmış KHK için, \'Sokaklara şunlar çıkacak, bunlar çıkacak\' diye. Siz sadece saklanırsınız, bizim milletimiz, gençlerimiz sokaklara da çıkar, tankın gücünü de yener. Biz milletimizi seviyoruz. Bu millet diz çökmeyecektir. Ezanlar dinmeyecektir. Zafer inananları, zafer Allah\'ındır. Bu millet güçlü bir millettir\" diye ekledi. Kongrede tek aday olan Emre Sevimli, AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi. Bakanlar Bak ve Ağbal daha sonra kentte spor salonu yapılması planlanan alanda da incelemelerde bulundu.

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