(Görüntülü Haber) Bakan Arslan'dan “Türkiye uzay ajansı" açıklaması

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,





“Türkiye Uzay Ajansı\'nın kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı başlatmıştık. TBMM\'de ilgili komisyondan geçti. Genel kurul gündeminde inşallah yakın zamanda bunun altyapısını tamamlamış olacağız. Uzay ajansının kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız\"





Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul\'da düzenlenen “The 3rd Global SatShow\" programına katıldı. Burada konuşan Bakan Arslan, “Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla da Türkiye Uzay Ajansı\'nın kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı başlatmıştık. TBMM\'de ilgili komisyondan geçti. Genel kurul gündeminde inşallah yakın zamanda bunun altyapısını tamamlamış olacağız. Uzay ajansının kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız. Bununla birlikte milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Japonya ile bir işbirliği protokolü imzaladık\" dedi.





“MİLLİ UYDU FIRLATMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN İLK ADIMI\"



Bakan Arslan, “Uydu projelerinde kullanılmak üzere uydu itki motoru ve itki sistemini milli imkanlarla geliştirilebilmesi için de projelerde fizibilite çalışmalarını yapıp tamamladık. Milli uydu firlatma sisteminin geliştirilmesinin ilk adımı olarak da uzay sonda roketi ve fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarına başladık. Bu projeyi de önümüzdeki yıl yatırım programına almayı planlıyoruz\" şeklinde konuştu. Bakan Ahmet Arslan, konuşmasında 5A ve 5B uyduları hakkında da bilgi vererek, “Bu uydularımızın önemli bir bölümü Türksat mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilecek. 3 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5A ve 4 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5B sayesinde, Airbus ile Türkiye\'de de güzel bir işbirliği yapmış olacağız\" dedi.



Arslan, “Ülkemizin uzay ve uydu üretimi konusunda gerçekleştirdiği bu projeler bir sıçrayışın, bir öz güvenin göstergeleri ve alametidir. Türkiye\'nin hayalleri gerçeğe dönüştürmeye başladığının göstergesidir. Yakın zamanda da inşallah hayali bile kurulamayanları gerçekleştirebilmeyi birlikte başaracağız\" diye konuştu.





TÜRKSAT 5A VE 5B SÖZLEŞMESİ İMZALANDI



Açılış konuşmalarının ardından Bakan Arslan\'ın katılımıyla Türksat 5A-5B uydularının Airbus tarafından üretilmesinin imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, Airbus Uzay Sistemleri Fransa Başkanı Nicolas Chamussy, Airbus Savunma ve Uzay Sistemleri İngiltere Direktörü Colin Paynter katıldı.



2020 yılında uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve 5B ile Türkiye\'nin ilk yerli uydusu 6A hizmete girdiğinde Türkiye\'nin 6 haberleşme uydusu, 3 gözlem uydusu olacak.