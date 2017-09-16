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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Arslan, Kilis'te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis’e geldi

16 Eylül 2017 18:21

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis’e geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kentteki temaslarına Kilis Valiliğini ziyaret ederek başladı. Valilik girişinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ak Parti milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ve bürokratlar tarafından karşılanan Bakan Arslan, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Tekinarslan\'dan kente ilişkin bilgiler alan Bakan Arslan, Türkiye\'nin her yerine olduğu gibi Kilis\'te de erişim ve ulaşım için çalıştıklarını ifade ederek, “Her şeyi yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bugün gerek valiliğimiz gerekse belediyemizi ziyaret etikten sonra bir çalışma programı gerçekleştireceğiz. Kilis’in bütün projelerini tekrar masaya yatıracağız\" dedi.

Vali Tekinarslan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a Kilis yöresine ait yemeni hediye etti.

Bakan Arslan, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Kara, ziyareti sırasında Bakan Arslan\'a, Kilis\'in nüfusundan daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptıklarını ve huzur içerisinde yaşadıklarını anlattı. Bakan Arslan da Kilis halkına duyarlılığından dolayı teşekkür etti ve kente hizmet yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Hasan Kara ziyaret anısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a, yorgan hediye etti

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