(Görüntülü Haber) Bakan Arslan 'kick boks' maçı izledi

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta bu yıl ikincisi düzenlenen \'Kartal Fight Arena-2\' Kick Boks Dünya Şampiyonlar Gecesi’ni izledi. Bakan Arslan, \"Gençleri sokağa değil spora davet ediyoruz\" dedi. Altay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Gönen’in organizasyonunda İsmail Aytemiz Spor Salonu\'nda yapılan maça, çok sayıda kişi ve kick boks severler yoğun ilgi gösterdi. Yapılan 12 karşılaşmada Türkiye, Azerbaycan, Libya, İran, Özbekistan, Irak, Türkmenistan\'dan 24 kick boksçu ringe çıktı. Müsabakaların en heyecanlısı ise \'Kafkas Kartalı\' olarak bilinen dünya şampiyonu kick boksçu Erkan Varol’un, İranlı Reyad Hamzah Alwaelı ile yaptığı maçtı. Maça hızlı başlayan Varol, ikinci rauntta rakibini nakavtla yendi. Şampiyon Varol’u kutlayarak kupasını veren Bakan Ahmet Arslan, tüm sporculara ve Bülent Gönen’e teşekkür etti. Şampiyon Varol da kalıtımından ve desteklerinden dolayı Bakan Arslan’a teşekkür ederek, “Türk sporcularının hepsi sonuçta elinden geldiği kadar antrenman yapıp, bayrağımızı dalgalandırmak için bir çalışmaya girdiler. Verdiğiniz destekten dolayı bütün sponsorlara ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kupayı da size armağan ediyorum\" diye konuştu. Altay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Gönen’in, \"Sayın bakanımız kale gibi hep arkamızda\" demesi üzerine Bakan Arslan, “Kars’ın kalesi varken, Kale gibi Kars varken, kale olmak bize düşmez. Hemşehrilerim kale gibi, Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde biz kale gibi duruyoruz ve inşallah onların sayesinde bugünden sonra da durmaya çalışacağız. Gençleri sokağa değil spora davet ediyoruz\" dedi.