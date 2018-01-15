(Görüntülü Haber) Bakan Arslan 'Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladı (2)

ANKARA, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi\'nin detaylarını açıkladı. Bakan Arslan, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridodunun Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edidiğini açıkladı. \"YER ALTI SULARININ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ\" Bakan Arslan, \"Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılmsı bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık. Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi.\" \"KÜÇÜKÇEKMECE-SAZLIDERE-DURUSU KORİDORORU U KANAL İSTANBUL PROJESİNİN YOLU OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR\" Bakan Arslan, \"Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir.17 bin metre sondaj 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridororu Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Güzergah 45 kilometredir. Küçükçekmece Gölü\'nden başlayacaktır. Bütün bu çalışmalar yapılırken liman ve lojistik merkezi gibi entegre projelerde bununla birlikte değerlendirildi. Karadeniz\'de çıkacak dolgu malzemelerinden dolayı lojistik merkezi olarak kullanabileceğimiz proje alanı. Bütün bu çalışmalar yapılırken liman ve lojistik merkezi gibi entegre projelerde bununla birlikte değerlendirildi. Karadeniz\'de çıkacak dolgu malzemelerinden dolayı lojistik merkezi olarak kullanabileceğimiz proje alanı... Ve yine Marmara Denizi\'nde dolgu yapılabilecek yapay adalar değerlendirilecek. Muhtemel dolgu alanları, yapay adaların büyüklükleri ve sayıları konumları ön çalışmalara bağlı olarak verilimiş ve daha sonra netleşince sizlerle paylaşma şansı yakalayacağız. En kuzeyde D-20 Karayolu, ki 3. Havalimanı\'nın bulunduğu yerden 14 kilometresini bitirip hizmete vermiştir, Çatalca\'ya kadar 3 gidiş 3 geliş şeritli hale getirilme çalışması da Ağustos ayında bitirilmiş olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçip Avrupa istikameti üzerinden geçen bir köprü olacak. Sazlıbosna Karayolu geçişine bağlı bir yolumuz olacak. Kesim 7 dediğimiz bir köprümüz olacak. Halkalı-Kapıkule bir demiryolu kaynaklı köprü geçişimiz olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray projesinde olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü\'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul\'dan kaynaklı yarma yaptığımız için karşıdan karşıya geçişlerde viyadük geçişler olmayacak.\" dedi.