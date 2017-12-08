(Görüntülü Haber) Bakan Arslan, gemi inşa sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da gemi teslim töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 11 aylık gemi inşa sektörü ihracat rakamını açıkladı. Geçen yıl 970 milyon dolar ihracat yapıldığını belirten Arslan, “11 aylık sürede 1 milyar 60 milyon doların üzerine çıktık. Son aylarla bu rakam daha da yükselecek\" dedi.



Katar İçişleri Bakanlığı ile Ares Tersanesi arasında, toplam Herkül sınıfı 17 süratli karakol gemisinin inşası için 2014 yılında sözleşme imzalandı. Proje kapsamında 48 metre uzunluğunda, 37 deniz mili hıza sahip dünyanın en süratli açık deniz karakol gemisi \'Ares 150 Herkül OPV\' ve 34 metre boyundaki Ares 110 Hercules, Antalya Serbest Bölge\'deki Ares Tersanesi\'nde gerçekleştirilen törenle Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na teslim edildi. Törene, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Al-Khulaifi, Katar Sahil Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Al-Mannai, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.



Törende konuşan Bakan Arslan, teslim edilecek gemilerin gurur vesilesi olduğunu, bu gururun en doğal sahibinin başta Ares Tersanesi olmak üzere tüm çalışanlar olduğunu belirtti. Gemilerin son teknoloji ile donatıldığını ve muhteşem olduğunu aktaran Arslan, şöyle konuştu:



“Geminin dönme yarıçapını sordum, gemi bulunduğu yerde ne kadar dar dönerse o kadar başarılıdır. 48 metrelik gemi, 74 metre yarıçapta dönebiliyor. Dümen yok joystick var. Hem ileri hem sağa sola dönme kabiliyeti sağlıyor. Adeta tek parmakla gemiye istenen her şey yapılabiliyor. Bir gemide olabilecek her teknoloji ve ekipman kullanılmış. Yapmışken en iyisini yapmışsınız.\"



GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ YILDA 2.5 MİLYAR DOLAR CİRO YAPTI



Türkiye\'nin dışarıdan askeri gemi sipariş eden bir ülke halinden sipariş alıp üreten hale geldiğini aktaran Bakan Arslan, şöyle dedi:



\"Kendi helikopterini yapan ve seri üreten ülke haline geldik. İnsansız hava aracını silahlı olarak imal edebilen bir ülkeyiz. Bu gurur verici bir durum. Biz isteriz ki kardeş ülkelerle paylaşalım. 15 yılda gemi inşa sektöründe yatırım miktarı 2.8 milyar dolardır. Kamu özel sektör fark etmez. Tersane 37\'den 79\'a çıktı. Özellikle 2008\'den beri dünyanın bu sektörde yaşadığı kriz düşünülünce bu artış önemli. Bu sektörde 30 bin kişi, yan sektörleri de düşünürsek 90 binden fazla insan istihdam ediliyor. Sektör 2.5 milyar dolarlık yıllık ciroya ulaşıyor. Kaldı ki bakım onarım ihracat sayılmadığı için oradaki rakam da çok büyük. Görünen rakam, yaşanan rakamdan çok küçük. 700 bin ton çelik işleme kapasitemiz var. 26 yüzer havuzumuz var. 10 kuru havuz. Gemi geri dönüşüm tesisi 23\'ü buldu. Çevreci bir şekilde dünyanın öngördüğü bütün standartlara sahibiz.\"



11 AYDA 1 MİLYAR 60 MİLYON DOLAR ÜZERİNE ÇIKILDI



Geçen yıl sektörün 970 milyon dolar ihracat yaptığını vurgulayan Bakan Arslan, bakım onarım ihracat sayılmadığı için sayının böyle göründüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:



\"11 aylık sürede 1 milyar 60 milyon doların üzerine çıktık. Son aylarla bu rakam daha da yükselecek. Deniz ticaret filosu 4 kat artmış durumda. Gerek sahil güvenlik botları gerekse yurt içi botlar gurur verici boyutta. Gemi inşa ve bakım onarımı konusunda iyi kabiliyetimiz var. Bunu açıklıyor ve göstermeye çalışıyoruz.\"



Gemi inşa sektörünün desteklenmesi için teşviklerde bulunduklarını da belirten Bakan Arslan, \"Özellikle uluslararası krizlerin bu sektörü etkilediği bir ortamda biz ülke olarak gemi inşa sektörünü 2\'nci bölge teşviklerinden 5\'inci bölge teşviklerine aldık. Sektör nefes aldı. Tersane kira süreleri kısalmıştı. Tersanecilerimiz önünü göremez hale gelmişti ve biz bu süreyi 49 yıla çıkarttık. Sektör önünü görecek hale geldi\" diye konuştu. Bakan Arslan, 6 milyar 247 milyon TL Antalya\'ya yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.



Törende konuşan Kerim Kalafatoğlu ise Ares\'in Cumhuriyet dönemi ihracat rekorunu kırdığını söyledi. Katar İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Al-Khulaifi, bir filo inşa etmek hayali içinde olduğunu belirterek, “2002 yılından bu yana bir filo inşa etmek için girişimlerde bulundum. Bazı şirketlerle görüşmelerimiz olmuştu. Ancak Türkiye ile yapılan bu anlaşma sonrası hayallerim gerçek oldu\" diye konuştu. Konuşmaların ardından teslim töreni ve karşılıklı hediye verildi.

