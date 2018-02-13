(Görüntülü Haber) Bakan Arslan, Doğu Ekspresi'nde incelemelerde bulundu (2)

BAKAN ARSLAN DOĞU EKSPRES YOLCULARINA EŞLIK ETTİ



Kars Garı\'ndan hareket eden Doğu Ekspresi trenine binerek Sarıkımış ilçesine kadar giden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Trendeki çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Arslan yolcuların duygu ve düşüncelerini aldı. Vatandaşlardan Kars’ın tarihi dokusunu, Ani Harabeleri, Sarıkamış, Çıldır Gölü, Kars Kalesi gezisi yaptıklarını öğrenen Bakan Arslan, Doğu Ekspresi ile yolculuğun nasıl olduğunu da sordu. Yolcular, Doğu Ekspresi\'nden çok memnun olduklarını, bilet bulmakta zorlandıklarını belirtti. Bakan Arslan da bir dizi yenilik getirdiklerini, vagon sayılarını artırdıklarını ve konfora da önem verdiklerini ifade etti.



Yolcuların bazılarıyla selfie çekilen bazılarıyla masalarında sohbet eden Bakan Arslan, Fransa’dan gelen bir turistle de tokalaşıp memnuniyetini dinledi. Sarıkamış İstasyonu\'na geldiğinde de trenden inen Bakan Arslan, Ankara yolcuları için treni hareket ettirdi ve el sallayarak uğurladı. Uğurlama töreninin ardından da gazetecilere açıklama yapan Bakan Arslan, “Tren yolculuğunun bir kültür olduğunu biliyoruz. Bu kültürün tekrar canlanmış olması bizi memnun ediyor. Bu kültürü kullanarak Kars gibi bir çok değere sahip şehrimizi görmek ve gezmek için gelen misafirlerimize böyle bir hizmet sunduğumuz için memnunuz. Bizler gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek, onlara en iyi hizmeti verebilmek adına her türlü gayreti gösteriyoruz. Buradaki yaşayan hemşehrilerimizin de daha iyi şartlarda yaşabiylemeleri ve daha konforlu yaşam sürmeleri adına da bir çok çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.



Bakan Arslan, “Yolcuların yüzündeki tebessümü memnuniyeti tekrar gelme isteklerini görünce ben yine aynı daveti yeniliyorum; Kars, gezilmesi gereken görülmesi gereken bir şehir. İster Türkiye’den ister Türkiye dışından olsun yeni konseptle Doğu Eskpresi bu anlamda çok güzel hizmet veriyor. Misafirlerimizi her zamanki gibi bekliyoruz. Doğu Ekspresi\'nde bir şeyi daha yaptık. 240 pulman koltuğun yanı sıra yataklı vagon sayısını 1’den 5’e çıkardık. Yani 20 yatak varken 100 yatağa çıkmış oldu. Aynı şekilde kuşetli vagonumuz 1 taneyken onu da 2’ye çıkardık. Geçen yıl Ocak ve Şubat’ın ilk 10 gününü 40 gününü düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin kişi yataklı vagonla gelmişken bugün 8 bin kişi gelmiş. Kuşetlilerde de 3 bin kişi gelmişken bugün de 7 bin kişiye varmış durumda. Trenlerimiz yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Pulman vagonlarımızda 40 günlük periyotta 30 bin misafir ağırladık. İnşallah bu gittikçe artacak ve biz misafirlerimizi daha iyi bir şekilde ağırlayacağız. Gelen misafirler Kars’ın değerlerini gördüklerinde bunu gidip başkalarına anlatıyorlar onun için de yeni yeni misafirler gelmek istiyor. İnşallah bu dagittikçe artarak devam edecek\" dedi.



Kafkas ülkelerinden de tren yolculuğu yapmak istedikleri, bu anlamda da BTK’nın yolcu taşımacılığına geçmesini beklediklerinin hatırlatılması üzerine ise Bakan Arslan şunları söyledi:



“BTK bilindiği gibi 30 Ekim’de açılmasından sonra yük anlamında Kazakistan’dan başlayan ciddi bir yük hareketliliği var. Hedefimiz bu sene yıl ortasından itibaren yolcu taşımaya da başlamak. O da iyi bir konsept olacak ki şüpheniz olmasın ki insanlar Kazakistan’dan başlayarak güzergah üzerindeki ülkeleri ve Türkiye’yi gezerek Avrupa’ya kadar gitmek isteyecekler. Bunun tersi yolculuğu da olacak ve inşallah onu da devreye soktuğumuzda Kars o anlamda daha fazla misafir ağırlayan bir ili olacak. Kars, Serhatı bekleyen şehir olmaktan çıkıp Serhatın konumundan yararlanan ve Serhatın başkenti olan bir şehir olacak inşallah. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.\"



Tren yolculuğunun ardından karayoluyla Kars\'a dönen olan Bakan Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın da yer aldığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nde Kars Tarım Zirvesi\'ne katıldı.



