(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma sahip çıkıyor (2)

TÜRKİYE MİLLİ TRENİ\'Nİ ÜRETECEK



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adapazarı\'ndaki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş\'nin (TÜVASAŞ) üretim sahasında incelemelerde bulundu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile birlikte vagonları gezen Bakan Arslan, bir trenin makinist bölümüne girerek gazetecilere poz verdi. Bakan Ahmet Arslan, Türkiye\'nin üretim için devam eden inşaat çalışmaları tamamlandığında Milli Tren\'i üretecek duruma geleceğini belirterek, \"Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek. Bu tek başıan bir şey ifade etmiyor, yapacağımız bu çalışmalarla birlikte ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte dışarıya ihracat yapabilir hale gelmiş olacağız. İşte o zaman çok daha anlamlı bir hale gelecek. 1951\'de kurulmuş olan bu fabrikamızın da son dönemdeki seferberlik kapsamında çok daha modern, çok daha güzel demiryolu araçları üretmesi konusunda aldığı mesafe bizim için memnuniyet verici ama bununla yetinmeyeceğiz. Hem fabrikanın çok daha geliştirilmesi, modernize edilmesi için çalışmalar sürecek\" dedi.



Bakan Arslan üretimin kısa süre içinde tamamen yerli hale getirilerek ihracata başlanacağını kaydederek şöyle konuştu:



\"Almamız gereken çok mesafe var, demiryolu seferberliği kapsamında ülkenin her yerini demir ağlarla birbirine bağlarken ve ülkenin demiryolu taşımacılığına çok daha fazla pay alması adına çalışmalar yaparken aynı zamanda demiryolu araçlarının da hem modernize edilmesi hem günümüz teknolojisine uygun, gerek Türkiye içi, gerekse Türkiye dışı için demiryolu araçları imal etmekle ilgili buradaki fabrikamızda Sivas\'taki fabrikamızda ve Eskişehir\'deki fabrikamızda çok ciddi üretimler yapıyoruz. Bugün de sizinle birlikte bölgesel taşımacılığa hizmet edecek 4\'lü ve 3\'lü setler halindeki demiryolu araçlarımızı inceledik. Arkadaşlar işe başladıktan yaklaşık 1 ay sonra 1 seti bitirmiş oluyorlar. Şu anda 35 set, 4\'lü araç olarak düşünürseniz 140 aracı TCDD taşımacılığa teslim etmiş durumdalar. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle bu üretimi tamamlayacaklar. Şu ana kadar yüzde 30 olan yerli katkı payı önümüzdeki yıl sonu itibariyle lisansını da almak şartıyla artık tamamen Türkiye\'de yapılabilir hale getirilecek. Buradan yurt dışına zaman zaman ihraçlarımız oldu ama daha fazla ihracat yapabilir hale geleceğiz.\"