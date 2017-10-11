(Görüntülü Haber) Bakan Albayrak: Türkiye ilk derin sondajını Akdeniz'e vuracak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ikinci sismik geminin devre girmesiyle Türkiye\'nin kendi arama sondaj gemisiyle Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz\'de de rol alacağını belirterek, \"Akdeniz\'de 2018 yılı içinde ilk derin sondajımızı yapacağız\" dedi. Albayrak, yeteri kadar doğalgaz stoğu yaptıklarını da belirterek, \"Bu kış büyük sıkıntı yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyecek ilk kışımız gerçekleşmiş olacak\" diye konuştu. Antalya\'da Regnum Otel\'den dün başlayan ve bugün sona erecek 8\'inci Türkiye Enerji Zirvesi\'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, oturumda soruları yanıtladı. Sorulardan önce TÜPRAŞ\'ta meydana gelen patlamayı hatırlatan Albayrak, \"Birkaç kişi hayatını kaybetti. Başta vefat eden işçilerin ailelerine başsağlığı diliyorum. TÜPRAŞ camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum\" dedi. YENİ KÖMÜR REZERVLERİ BULUNDU Son 10 yılda 8 milyar tondan daha fazla kömür rezervini Türkiye rezervine kattıklarını kaydeden Bakan Berat Albayrak, “Son 1 yılda 1.4 milyar ton yeni kömür rezervi keşfettik. 15.9\'dan 17.3 milyar tona çıktı. Ciddi bir arama yaptık. Potansiyel rezervlerimiz artıyor. Sadece hacim değil kömürümüzün kalitesi de artıyor. Bu toplam kömür rezervi noktasında piyasa fiyatları dalgalanıyorsa da ortalama 15-20 dolardan hesaplasanız, 300-350 milyar dolarlık değerden bahsediyoruz. Türkiye\'nin 350 milyar dolarlık rezervi var. Biz buna dokunmayalım, ithal edelim. Bundan kesinlikle faydalanmamız lazım. Ekonomide daha fazla katma değer üretmesi için ortaya koymamız lazım. En son teknoloji, en çevreci kriterlerle, dünyadaki metotların en doğrusuyla devreye almamız lazım\" dedi. YERLİ KÖMÜRE TEŞVİK GELİYOR Yerli kömürü teşvikle ilgili bir süreç başlattıklarını kaydeden Bakan Albayrak, şöyle devam etti: \"Sektörün beklentisi, bankacılık sektörü ile ilgili süreç var, çalışıyoruz. Piyasanın sağlam temeller üzerine oturmasına bağlı olarak geliştiği ölçüde rekabet, rekabet arttığı ölçüde maliyetler düşecek ve kalite artacak. Bunun önünü açmamız lazım. Bugün yaşanılan sorunlar da kamudan ayrı düşünülmemelidir. Bu dönüşümü hep birlikte yapacağız. Kamu menfaati, vatandaş memnuniyetini oluşturacaksınız. Mümkün olduğu kadar döviz efektinden arınmış bir enerji piyasasına dönüşme noktasında da kritik adımlar atıyoruz. Sessiz sessiz bu dönüşümü başlattık. Yerli kömürle ilgili başlattığımız teşvik ve destek mekanizmasını 2018 başı itibari ile devreye alacağız.\" İTHAL KÖMÜR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA VAR Oturumda moderatörlerin sorularını yanıtlayan Albayrak, yerli kömür ile ilgili yeni yılda bir süreç başlayacağını dile getirdi. Albayrak, \"Yıl bitmeden buna yönelik adımları atmayı planlıyoruz. Piyasa özelinde detaylı çalışma yürütülüyor. Sektörü göz ardı ederek hareket etmiyoruz. Ama bizim için önemli bir güç de müşteri memnuniyeti ve kamu menfaati. Önümüzdeki yıl başı itibarıyla kapasite mekanizması konusunda yerli kömür çerçevesinde bir çalışma yürütülüyor. İthal santrallerin de yerliye dönüşüm oranı nispetince bu havuzun içine dahil edilmesi öngörülüyor. Türkiye\'de ciddi bir kömür kaynağı var. Bu santralin sahibi olan firmalarımızın bu sahalar özelinde bir işbirliğine gittikleri çerçevede teşvik etmenin önünde detaylı bir çalışma var. Yılbaşı itibarıyla da onu devreye almayı planlıyoruz\" dedi. DAĞITICININ VE MÜŞTERİNİN KAZANACAĞI DÜZENLEME Enerji dağıtıcıları özelinde zor bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Albayrak, sektörün birkaç yıldır yaşanan döviz krizine dayalı ciddi riskler ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Albayrak, özellikle 2018 sonrası süreçle alakalı performansa, müşteri memnuniyetine, kayıp kaçağa dayalı her iki tarafın da kazanacağı bir modelle teşvik edileceği bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarına dikkati çekti. Albayrak, \"7-8 kalemde hem müşterinin hem de hizmeti sağlayan kesimin kazanacağı bir düzenleme noktasında son rötuşları yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti endeksli performansı çok ciddi şekilde artıralım istiyoruz. Sektörün stres testinden geçtiği bu süreçte heyecanla beklediği bu gelişmelerle alakalı inşallah adımları atacağız. Sektörün tamamı ile ilgili dönüşümle çok ciddi bir iyileştirme öngörüyoruz\" diye konuştu. DOĞALGAZ KESİNTİSİ YAŞANMAYACAK İLK KIŞ Bakan Berat Albayrak, doğalgazın enerji portföyünde yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirterek, doğalgazdan vazgeçilmeyeceğini söyledi. 40 küsur milyon vatandaşın doğalgazdan faydalandığını dile getiren Albayrak, şöyle devam etti: \"Bu yıl 100\'den fazla ilçeye, önümüzdeki 2 yıl içinde de 200-250 ilçeye doğalgaz gidecek. Kalan 3 ile de gelecek yıl doğalgazı getirerek, 81 ilin tamamına, nüfus olarak 50 milyon vatandaş doğalgazı kullanacak. Gaz özelinde baktığımızda ciddi bir talep var. Bunun risk oluşturmaması farklı stratejik adımlarla ilgili. Kaynak çeşitliliğine dayalı hızlı mesafeler ortaya çıktı. Boru gazının ötesinde hızlı yol almamız lazım. 2015 yılı sonu itibarıyla 34 milyon metreküp günlük gazlaştırma kapasitesi olan altyapımızı, bu yıl sonu itibariyle 117 milyon metreküpe çıkarıyoruz. Bu yıl sonu itibariyle bu kışa yaklaşık 290 milyon metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşıyoruz. Bu da kış aylarında havanın soğuk geçtiği dönemlerde, ısınmak için tüketimi çok artırdığı ve aynı zamanda sanayi üretiminin arttığı en pik zamanda 250 milyon metreküpü bulduğumuzda farklı kısıntılara gidiyorduk. Genelde de sanayide kesintiler başlıyordu. Bu kış büyük bir sıkıntı yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyecek ilk kışımız bu altyapı ile gerçekleşmiş olacak. Hedef 400 milyon metreküplere ulaşmak.\" İLK DERİN SONDAJ AKDENİZ\'DE BAŞLAYACAK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, bağımlı olunan ve ciddi paralar ödenen enerji alanında, Türkiye\'nin enerji araması gibi bir seçenek olduğunu aktardı. Bu kapsamda çok önemli bir adımın, sürecin başladığını dile getiren Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"İkinci sismik gemimizin devre girmesiyle kendi arama sondaj gemimizle Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz\'de de rol alacağız. Yazın bunun müzakerelerini tamamladık. Bu yıl bitmeden gemimiz geliyor. Akdeniz\'de 2018 yılı içinde ilk derin sondajımızı yapacağız. Kendi gemimiz, kendi mühendislerimizle buraya girmemiz gerekiyor. Bu kadar bağımlı iseniz ve etrafınızda bu kadar kaynak varsa o zaman biz de çok daha etkin ve farklı metotlar uygulayarak tecrübeleri sindirerek, inşallah faklı neticeler bulmayı hedefliyoruz. Bunu da kendi insan kaynağımızla yapacağız. Bu süreci başka bir noktaya taşımamız gerekiyor. Önce kendimiz, sonra özel sektörle Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz\'de de daha aktif sondajcılık gerçekleştireceğiz.\" \'KUMARHANEYE GİDİP, ZAR ATIYORMUŞ GİBİ DEĞİL\' Bu yöntemle ciddi bir maliyet avantajı elde edeceklerini dile getiren Bakan Albayrak, başkasına verilen parayla bir kuyu kazılırken, şimdi iki kuyu kazacaklarını anlattı. Akdeniz özelinde çok umutlu olduklarını kaydeden Berat Albayrak, KKTC karasularında çalışmalar yapacaklarını söyledi. İhtimal dahilinde kuyuları kazmaya başlayacaklarını aktaran Albayrak, \"Sonrası ya nasip. Ama ya nasip demeden önce kumarhaneye gidip zar atıyormuş gibi değil, bilimsellikle birlikte nokta atışı yapacağız. Süreç artık yoluna girdi. Somut ete kemiğe büründükten sonra halkımızla paylaşacağız\" diye konuştu. NÜKLEER SANTRALDE TEMEL ATMAYA DOĞRU Nükleer santral konusunda da en ufak riski göz ardı etme lüksü olmadığını söyleyen Berat Albayrak, \"Türkiye bu teknolojide çok yeni olduğu için adımları 10 defa düşünüyoruz. Mersin Akkuyu\'da inşaat iznine bağlı olarak, bu yıl sonu, en geç önümüzdeki yılbaşında devlet başkanları düzeyinde temelini atacağız. Hedefi de 2023 yılı olarak koyduk. Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılına yetiştirmeyi planlıyoruz\" dedi.