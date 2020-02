(Görüntülü Haber) Bakan Albayrak: Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, \"Rüzgarda dünyanın büyük off-shore (deniz üstünde) projesini hazırlıyoruz. Yani denizin üzerinde, hakikaten rüzgar verimliliğinin çok yüksek olduğu bölgelerimizi barındıracak, dünyada en büyük off-shore ihalesini yapmayı düşünüyoruz\" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul\'da katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, rüzgar enerjisiyle ilgili dünyanın en büyük off-shore (denizin üstünde) projesini hazırladıklarını söyledi. Bakan Albayrak, ayrıca bor madeninin stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında da bu yıl bazı önemli tesislerin açıklanacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu\'nda konuştu. 2017 yılının, yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye\'nin dünyada ses getirdiği bir yıl olduğunu belirten Bakan Albayrak, \"Rüzgarda dünyanın büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Yani denizin üzerinde, hakikaten rüzgar verimliliğinin çok yüksek olduğu bölgelerimizi barındıracak, dünyada en büyük off-shore ihalesini yapmayı düşünüyoruz\" diye konuştu. \"BOR MADENİNDE BU YIL ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPACAĞIZ\" Bor madeni için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurulduğunu dile getiren Bakan Albayrak, \"Bor\"da bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin, dünyada çok önemli kurumlarla çalışmış güzel bir ekip kurduk. Bu arkadaşların da ekibimize katılmasıyla birlikte, çok yoğun bir çalışmayla, bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli 2-3 tane tesisle ilgili bir anons gerçekleştireceğiz. İnşallah bor madeninde ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak güzel birkaç adım atacağız\" açıklamasını yaptı. \"ÇOK CİDDİ KIRILMALARIN YAŞANACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ\" Bölge ve dünyanın tarihi günlerden geçtiğini söyleyen Bakan Albayrak, \"Ortadoğu üzerinde çok ciddi kırılmaların yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Bütün bu yaşanan gelişmeler oluşturduğu tehditlerin yanı sıra çok daha büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Türkiye olarak, Enerji Bakanlığı olarak biz meseleye nasıl bakıyoruz? Fırsatlar olarak bakıyoruz. Özellikle Türkiye\'nin son günlerde ve aylarda yaşadığı Afrin operasyonuyla birlikte her geçen gün daha yüksek bir tonda sahada cereyan eden sürecin, Türkiye\'nin yalnızca beka meselesi değil, 81 milyon vatandaşımız bu resmin farkında; yani siz sınırın ötesine 5 bin TIR silah yığacaksınız, sonra da diyeceksiniz ki sınırınızdaki bu gelişmeleri oturup bekleyeceksiniz, tehdit unsuru olan gelişmeleri izleyeceksiniz. Böyle bir şey yok\" ifadesini kullandı. \"ÇİLE, SIKINTI ÇEKMEDEN NETİCE ALAMIYORSUNUZ\" Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye, bölgenin ve dünyanın tarihsel anlamda çok önemli gelişmelere gebe olduğu bir süreçte artık bağımsız iç ve dış politikayı her geçen gün sahada uyguluyor. Bu beraberinde dediğim gibi fırsatları da doğurduğu kaçınılmaz. Çile, sıkıntı çekmeden netice alamıyorsunuz. Ortadoğu\'daki yeni sürecin enerji politikaları özelinde de benzer yansımaları olacak.\" \"KAZAN KAZANA DAYALI İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK ZORUNDADIR\" \"Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konulur ve bu uygulanırdı\" diyen Bakan Albayrak, \"Birilerinin odasında 30 yıl öncesinden astıkları çerçeve içerisindeki bölge haritalarıyla ilgili planlar uygulanırdı. Türkiye\'nin özellikle 15 Temmuz\'da yaşadığı süreçten sonra bölgede daha farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların her birinin müdahil olduğu günlerden geçiyoruz. Türkiye tüm bölge oyuncuları ve paydaşlarıyla kazan kazana dayalı tüm bu ilişkileri geliştirmek zorundadır\" şeklinde konuştu.