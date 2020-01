(Görüntülü Haber) Bakan Albayrak: Artık Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız lazım

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/DÜZKÖY(Trabzon), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da partisinin Düzköy İlçe Kongresi\'nde konuştu. Albayrak, “Bizler enerji, ekonomi her alanda son 15 senedir verdiğimiz lokal mücadele, artık bugünden sonra küresel bir mücadeleye doğru evrildi. Karşımızda artık amatör küme takımları yok. Her seçimde yeniyoruz. Artık Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız lazım” dedi.



AK Parti Düzköy 6’ncı Olağan İlçe Kongresi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe kongresinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mısır\'da camiye yönelik saldırıyı kınadı. Bakan Soylu, şöyle dedi:



\"Selam varsa muhabbet, sevgi, aşk vardır. Size milletin sevgilisinden selam getirdim. Sözlerime başlarken dün aldığımız acı bir haber hepimizin içini kabartmıştır. Mısır’da camide gerçekleştiren saldırı sonrası yaklaşık 235 kişi hayatını kaybetti. 3 gün önce yine Nijerya’da bir camiye saldırı oldu. Bu saldırıları yapanları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Başbakanımız da ifade etti: Bunun İslamiyet’le, inançla bir ilgisi yoktur. Biz bugün el altından hatta artık el üstünden terörü destekleyen Batı’nın görmediği anlamadığı da budur.”



“BAŞIMIZA ‘DEAŞ’ DİYE BİR MUSİBET ÇIKARDILAR”



Türkiye’ye DEAŞ terör örgütünün yamamaya çalışanların aslında DAEŞ’i icat ettiklerinin altını çizen Bakan Soylu şöyle konuştu:



“Dünyada başımıza ‘DEAŞ’ diye bir musibet çıkardılar. Bir ara bu DAEŞ’i Anadolu topraklarına yamaya çalıştılar. Biz onların bizle ilgisi olmadığını anlattık. Terörün dinin ve milliyetinin olmadığını dünyaya defalarca anlattık. Ama bir senaryo içinde olan Batı kendi ürettiği canavarı bize hamle etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama hepimiz Rakka’da öğle bir fotoğrafa şahit olduk ki, anladık ki bu yapılanların hepsi esas itibarıyla Ortadoğu başka olmak üzere coğrafyamızı ele geçirmek için bir oyunun bir tezgahın planlandığını hep beraber gördük. PYD, PKK, YPG bunlarla ilişkili Rakka’ya gidiyorlar bunlara el sıkıştırıyorlar. Ve dünyanın gözü önünde bir kirli oyun ve ittifakın her tarafından anlaşılmasına hiç umursamadan bu tezgahı ortaya koyuyorlar. Çok önemli bir süreci hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte aslında Türkiye’nin neyi ifade ettiğini, demokrasiye sahip çıkmakla, etrafındaki coğrafyaya ve ayakları üzerinde durarak kendi liderine sahip çıkmakla aslında nasıl bir dava yürüttüğünü de bir kez daha anlıyoruz. Bizi DAEŞ’e yamamaya çalışanlar aslında DAEŞ’ı icat ettiler. PKK, PYD arasında bir organizasyon oluşturdular ondan sonra da dönüp dünyanın gözüne baka baka ‘Şimdi biz bu senaryoyu bitiriyoruz’ diye bir oyunun altına imza attılar. Biliniz ki DAEŞ ile PKK arasında bu ilişkiyi kuranlar Türkiye’de bir taraftan 27 Nisan e bildirisini, bir taraftan gezi olaylarını, bir taraftan 17-25 Aralık darbe girişimini, 6-7 Ekim olaylarını ve bir taraftan da 15 Temmuz darbe teşebbüsünü ortaya koyanların ta kendisidir ve aynısıdır.”



“ALIN ŞİMDİ KOALİSYONU BAŞINIZA ÇALIN”



Almanya’da yapılan seçim ardından halen daha hükümetin kurulamadığını hatırlatan Bakan Soylu, “Her kongrenin bir anlamı ve manası vardır. 16 Nisan tartışmaları yapılırken, bu ülkede bize Almanya’yı örnek gösterdiler. ‘Koalisyonun güzel tarafları da var’ diyorlardı. Kaç ay oldu Almanya’da seçim olalı? Halen daha hükümet kuramadılar. Ne yapacakları ve nasıl adım atacakları belli değil. Alın şimdi koalisyonu başınıza çalın. O Almanya’da 16 Nisan’da bize oradan müdahale etti. Hani çok gelişmiş demokrasiydi, hadi anlaşın da göreyim. Niye anlaşamıyorsunuz? Sizin bizim gibi yanınızda Suriye mi, Irak mı var? Siz bizim gibi PKK, DAEŞ ve FETÖ ile mi uğraşıyorsunuz? Tam tersi Türkiye’nin ne kadar düşmanı varsa hepsini Almanya’nın içerisinde barındırıyorsunuz. Cenabı Allah’ın bir tokadı vardır, o tokadı da böyle indirir” ifadelerini kullandı.



Hedefleri olan bir Türkiye’nin var olduğunu da kaydeden Bakan Soylu kente yapılan hükümet yatırımlarından da söz etti.



BAKAN ALBAYRAK: DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, terörle mücadele de tarihi günlerden geçildiğini ve bu mücadelenin kararlılık ve korkusuzca sürdüğünü söyledi. Bazılarının ‘Milli’ kelimesinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Bakan Albayrak şunları söyledi:



“Tarihi günlerden geçtiğimiz, tarihi bir kırılmanın günlerini yaşadığımız bu yüzyılın sınırların yeniden çizileceği, bu ülkenin birliği ve beraberliğine özellikle son yıllarda ne kadar büyük operasyonların yaşandığı şu günlerde, kapımızın her geçen gün, sınırımızın olduğu yerden Suriye\'den son birkaç aydır 4 bin TIR silahın sevkiyatı gerçekleştiği şu günlerde, belki de bölgenin çok kanlı bir savaşa sürüklenmesinin planlarının yapıldığı şu günlerde Türkiye olarak çok dikkatli olmamız, bu dönemde, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bugün burada Türkiye’nin bir partisinin kongresini değil Türkiye’nin geleceğini oturup konuşuyoruz. İşte ana muhalefet, ortada. ‘milli diyoruz’ birileri alerji oluyor. Yerli ve milli olmaktan kimse gocunmuyor. Niye gocunuyorsun? 780 bin kilometrekare bu toprakların 1 santimetrekaresine bile göz dikenin gözünü oyacak bir siyaset yapıyoruz. Bugüne kadar biz Türkiye olarak buna izin vermedik. Hele sayın bakanımızın İşçileri Bakanlığı’na gelmesi itibarıyla bunu çok net şekilde gösteriyoruz.”



“TARİHİ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”



Her seçimde yendiklerini ve artık Şampiyonlar Ligi’nde oynamaları gerektiğini savunan Bakan Albayarak şunları kaydetti:



Konu mevzu vatansa yekvücut olması gerek dönemde, bir bakıyoruz adam teröristin cenazesinde. Sen onunla yan yana isen arkadaş o zaman sen terör örgütünün yandaşısın. Öyle değil mi? Sen benim şehidimin değil teröristin cenazesine gidiyorsan sen yandaşsın. Mustafa Kemal Atatürk’ü ağzına alma. Bu bayrağı ağzına alma. Tarihi günlerden geçiyoruz bunun farkında olmamız lazım. Bizler enerji, ekonomi her alanda son 15 senedir verdiğimiz lokal mücadele, artık bugünden sonra küresel bir mücadeleye doğru evrildi. Karşımızda artık amatör küme takımları yok. Her seçimde yeniyoruz. Artık Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız lazım. Değil mi? Aynen öyle.”



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Alybayrak, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını da anlatarak konuşmasını tamamladı. Tek liste halinde gidilen seçimde ise Şenol Akpınar yeniden AK Parti Düzköy İlçe Başkanı seçildi.