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(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ: “Türkiye’nin nezdinde KKTC, bir göz bebeği mesafesinde”

Ali Ruhluel/ Lefkoşa 29 Ağustos (DHA)- KKTC’de resmi temaslarda bulunan Recep Akdağ, resmi ziyaretleri dışında bu sabah basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi

29 Ağustos 2017 21:01

Ali Ruhluel/ Lefkoşa 29 Ağustos (DHA)- KKTC’de resmi temaslarda bulunan Recep Akdağ, resmi ziyaretleri dışında bu sabah basın mensuplarıyla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Akdağ, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, KKTC’de gerçekleştirdiği görüşme ve ziyaretler hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, kendi görev ve sorumluluklarının yanı sıra özellikle ekonomik işbirliği ve kalkınma projelerine ilişkin bilgi aktardı. Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinasyon Sorumlusu Recep Akdağ, Türkiye’nin nezdinde KKTC’nin bir göz bebeği mesafesinde olduğunu belirterek, “Göz bebeğimiz bizim için ne kadar kıymetliyse, KKTC’nin refahı, güvenliği ve huzuru da bizim için o kadar önemlidir” dedi. KKTC\'de sağlık ve karayolu konusunda da yoğun çalışmaların sürdüğünü belirten Akdağ, karayollarının gelişimi için 80 milyon TL tahsis edildiğini ve Lefkoşa’da yeni bir hastane yapma projesinin öncelikli konuları arasında bulunduğunu söyledi. “Reform ve dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere 540 milyon tl’lik kaynak bulunuyor” Akdağ, Türkiye ile KKTC’nin ekonomik işbirliğine de değinerek, 2016-2018 dönemi için 3.5 milyar Türk Lirası, 2017’de reform-dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere hazır 540 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını belirtti. “Yeni bir gelecek inşa etmenin zamanıdır. KKTC hükümeti ile istişare içinde. Nasıl bir yol haritası yapılacağına birlikte karar verilecek” Kıbrıs konusuna da değinerek, Türkiye\'nin Kıbrıs meselesinde bir yanlış yapılmasına müsaade etmeyeceğinin altını çizen Akdağ, “Yeni bir gelecek inşa etmenin zamanıdır. KKTC hükümeti işe istişare içinde. Nasıl bir yol haritası yapılacağına birlikte karar verilecek” dedi. Akdağ İki Günlük temaslarının ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.

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