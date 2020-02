(Görüntülü Haber)  Bakan Ağbal: Savunma ve güvenlik bütçesini 2 kat artırdık

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, uluslararası firmaların Türkiye\'de yeni yatırımlar yapmak için biribiriyle yarıştığını belirterek, \"Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi 2 kat artırdık\" dedi.



Maliye Bakanı Ağbal, Malatya\'ya gelerek, valiliği ziyaret etti. Vali Ali Kaban tarafından karşılanan Bakan Ağbal, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kente ilişkin bilgi aldı. Bakan Ağbal, ardından Büyükşehir Belediyesi\'ne geçip, Başkan Ahmet Çakır\'ı makamında ziyaret etti. Bakan Ağbal, daha sonra bir otelde düzenlenen \'2017 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Hedeflerinin Belirtilmesi Toplantısı\'na katıldı. Vali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Vergi Dairesi başkanları ve STK temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Maliye Bakanı Ağbal, birilerinin oluşturduğu karamsarlık havasına bakılmaması gerektiğini kaydetti.



Uluslararası firmaların Türkiye\'de yatırım yapmak için biribiriyle yarıştığını belirten Ağbal, \"Türkiye ile ilgili sorun dışarıda değil ki içerideki evhamları her gün okuyoruz, bakıyoruz, yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar, Türkiye\'de her gün daha yeni yatırımlar yapıyorlar, yatırım yapmak istiyorlar, yatırım yapmak için biribirleriyle yarışıyorlar. Türkiye\'ye yatırım yapan kayıp mı ediyor? Kazanıyor. Bugün son 15 yıldır Türkiye\'de yatırım yapan bütün yatırımcılar, Türkiye\'den kazandılar. Kazandıklarını tekrar Türkiye yatırdılar, daha da yatırmak istiyorlar. Bugün huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Global firmaların Türkiye\'deki temsilcisi olan yöneticisi olan arkadaşlarımız, bizim vatandaşlarımız, global merkezden Türkiye\'yi yatırıma çekmek için diğer ülkelerin yöneticileriyle rekabet ediyorlar. Güzel yatırımlar da getiriyorlar, getirmeye de devam ediyorlar ve yanlarındayız. Onlar Türkiye\'ye daha fazla yatırım getirsinler, daha fazla istihdam oluştursun, biz de devlet olarak onlara daha fazla destek olalım\" diye konuştu.



\'MESELE ÜLKE GÜVENLİĞİYSE SEFERBER OLURUZ\'



Türkiye\'nin savunma ve güvenlik alanındaki bütçesinin 2 kat artırıldığını kaydeden Bakan Ağbal, şunları söyledi:



\"Her geçen gün başlattığımız projelerle savunma güvenlik alanında hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, hem de daha önemlisi Türkiye artık savunma güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde ciddi bir ihracatçı olacak. Bugün Afrin\'de operasyonlar devam ediyor. Burada artık kendi silahlarımızla, kendi yağlarımızla, kendi İHA\'larımızla kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, helikopterlerimizle bu operasyonları yürütüyoruz. Ben huzurlarınızda bütün mühendislerimizle, askerlerimize bu projelerde emek veren fikir üreten cesaretle bu projelere koşturan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye uluslararası birçok operasyonda aktif şekilde yer alıyor. Değişik ülkelerde oralarda güvenlik ve istikrara katkı veriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi savunma güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Topladığımız vergilerle. Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi iki kat arttırdık. İhtiyacımız neyse dedik karşılarız bütçemizle. Eğer mesele güvenliği, ülkenin bekası ise burada seferber oluruz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanırız. Hiçbir şekilde burada bir eksiklik de olmaz dedik.\"