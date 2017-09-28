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(Görüntülü Haber)  Bakan Ağbal: Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz

    Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) MALİYE Bakanı Naci Ağbal, dün açıklanan Orta Vadeli Program'la sadece vergi gelirlerinde değil gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını belirterek, "Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz

28 Eylül 2017 18:19

 

 

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) MALİYE Bakanı Naci Ağbal, dün açıklanan Orta Vadeli Program\'la sadece vergi gelirlerinde değil gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını belirterek, \"Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz. Özelleştirme İdaresi daha fazla varlık satışına gidecek. Bununla bütçemize gelir kaydedeceğiz\" dedi. 

Naci Ağbal,  Şişli\'de bir otelde düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi\'ne katıldı. Programın açılış konuşmasının ardından Bakan Ağbal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Ağbal, dün açıklanan  Orta Vadeli Program\'ın gelir artırıcı tedbirler olduğunu belirterek, 2018-2020 döneminde büyümenin yüzde 5,5 seviyelerinde sürmesi amacıyla yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek bütün harcama programlarını ve teşvik düzenlemelerini bütçede öngördülerini söyledi. Gelecek yıl bütçe ağıçı hedefinin yüzde 1,9 olduğunu belirten Naci Ağbal, bunun için ilave gelirler toplanması, atıl vaziyette olan kaynakların ekonomiye kazandırılması ve harcamalarda da disipline gidilmesi gerektiğini belirtti. 


 

\"KAMUYA AİT DİĞER TAŞINMAZLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI ÖNGÖREN DÜZENLEMERİ MECLİSE GETİRİYORUZ.



Sadece vergi gelirlerinde değil gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını kaydeden Ağbal, şunları söyledi:



\"Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz. Özelleştirme İdaresi daha fazla varlık satışına gidecek. Bununla bütçemize gelir kaydedeceğiz. Bir takım kurumların ellerinde, atıl vaziyette nakitler var. Bu nakitleri bütçeye aktarıyoruz. Bunun bütçenin ihtiyaçlarında kullanılmasını sağlıyoruz. Kamunun elinde birçok yerde taşınmazı var. Buralarda da çok ciddi anlamda kamu gelir potansiyeli var. Kamu lojmanları, turizm tesisleri, kamuya ait diğer taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını öngören düzenlemeri meclise getiriyoruz. Bu yolla da bütçeye ciddi anlamda gelir üretiyoruz.\"


 

\"3 YILLIK SÜREDE TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 MİLYON 200 BİN İNSANI İŞ ÜRETECEK\"



Maliye Bakanı Ağbal, bütün çabalarıyla ülke ekonomisi için hayırlı olacak bir bütçe yaptıklarını dile getirdi. Ağbal, \"Hedefleri bakımından önceki 15 yıla bakıldığında gerçekçi bir bütçe.  Şuanda parlementoda bu yasaların görüşmesi yapılacak. İstiyoruz ki önümüzdeki 3 yıllık sürede Türkiye ekonomisi 3 milyon 200 bin insana iş üretecek\" dedi. 

 

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