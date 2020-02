(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılıyor (Yeniden)

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, kolej yöneticileriyle birlikte Trakya\'nın ilk ve tek Fen ve Teknoloji Lisesi\'nin tanıtımı için Edirne\'ydi. Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü\'ndeki tanıtım öncesinde gazetecilere Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde açılan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleriyle ilgili bilgiler veren Yücel, amaçlarının Türkiye\'nin bilim insanlarını yetiştirmek olduğunu söyledi. Bunu liseden başlatmak istediklerini kaydeden Yücel, şöyle konuştu: \"Edirne\'de 6 yıl önce Bahçeşehir Koleji Kampüsümüzü açtık. Edirne’de Anaokulu, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesiyle eğitim vermeye başladık. Bugün Türkiye\'nin 14 noktasında, Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liselerini açıyoruz. Fen ve Teknoloji Liseleri Türkiye\'de bizim başlattığımız yeni bir okul türüdür. Farklı bir türdür. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde 11 yıl önce İstanbul\'da açtığımız ilk Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsümüzle eğitim vermeye başladık. Artık mezunlarımız bu projenin başarısını ispat ediyorlar. Dünyanın saygın üniversitelerinden kabul aldılar ve dünyanın önde gelen teknoloji firmalarında çalışmaya başladılar. Amacı geleceğin dünyasında teknolojiyi kullanabilen, üretebilen, katma değeri yüksek üretim yapabilecek gençler yetiştirmek üzere dizayn edilmiş ve ona göre müfredatı tasarlanmış olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine özel bir müfredat oluşturduk ve Milli Eğitim Bakanlığı onayı aldık. Öğretmenlerinin yüzde 20\'sini üniversiteden gelen hocaların oluşturduğu, ülkemizde fen eğitimine yeni bir boyut getiren bu lise türünü ülkemizde başlattık. Baktık ki proje doğru, proje yerine ve hedeflerine ulaştı; şimdi bunu ülkemizin her bölgesine yayalım istedik. Diyarbakır\'dan, İzmir\'e, Karadeniz\'de Trabzon, Samsun\'dan Edirne\'ye kadar Fen ve Teknoloji Liselerimizin sayısını 14 okula çıkarıyoruz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin amacı Türkiye\'nin bilim insanlarını henüz lisedeyken çağdaş fen eğitimiyle yetiştirmeye başlamak.Öğrencilerimiz daha lisede patentler üretiyor, projeler yapıyor. Bunlar İnsansız Hava Aracı\'ndan robotiğe projeleriyle fark yaratıyor ve dünyanın çok önemli yerlerinde şampiyonluklar elde ediyorlar. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Türkiye\'nin eğitimdeki önemli bir projesi oldu, bunun için mutluyuz. Bugün de Edirne\'deyiz. Edirne Türkiye\'nin önemli bir yeri. Geçmişinde Osmanlı\'nın başkenti. Böyle bir yer Fen ve Teknoloji Lisesiz olmaz dedik. Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesini bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. Herkese anlatıyoruz.\" FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ KENDİ SINAVINI YAPACAK Kurdukları Fen ve Teknoloji liseleri için Milli Eğitim Bakanlığı\'nın lise giriş sınavından farklı olarak bir sınav daha yapacaklarını anlatan Enver Yücel, \"Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri\'nde öğrenci alımından müfredatına kadar ayrıcalıklar var. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Türkiye\'de uygulanan lise giriş sınavından ayrı bir sınav daha yapacak. Hem devletin yapmış olduğu bu sınav dikkate alınacak hem de Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi kendi özel sınavını yapacak. Bizim öğrencilerimiz bilim insanı, bilimle uğraşan gençler olsun istiyoruz. Bu konulara ciddi şekilde ilgi duyan, bilim ve teknolojiyi bir hayat yolu olarak seçecek çocukların okuyacağı bir okulun sınavı tabi ki daha farklı olmalı. Bu sınavı getirirken o bilinçle hareket ettik. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi\'nde zaten öğrencilerimizin bir çoğu burslu okuyor. 11 yıl önce Bahçeşehir’de ilk açtığımız kampüsümüzde öğrencilerimizi yatılı aldık. Hepsini burslu olarak kabul ettik ve eğitim hayatlarının her noktasında maddi ve manevi olarak destekledik. Şu anda da Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi\'ne kabul alan öğrencilerimizin potansiyellerini her şeyin önünde tutuyoruz. Ailesinin maddi durumu elverişli olmayan ancak yüksek potansiyeliyle bu okullara kabul almış öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Öğrenci yeter ki Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde okuyabilecek kapasitede olsun ve başarılarıyla ülkemizi geleceğe taşıyacak bilim ve teknoloji insanı olarak yetişsin\" diye konuştu. \"HAREKATA EN BÜYÜK DESTEK YERLİ ÜRETİMDEN GELDİ\" Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü Konferans Salonu\'nda gerçekleşen tanıtım toplantısında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, öğrenci velilere Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri\'ni anlattı. Farklı ülkelerden örnekler vererek teknolojinin önemini vurgulayan Yücel, Afrin\'deki “Zeytin Dalı Harekatı”nı hatırlatarak şunları söyledi: \"Fen ve Teknoloji Lisesi diyoruz ya, biz bütün okullarımızı artık buna dönüştürüyoruz. Anaokulundan itibaren STEM eğitimiyle bu anlayışı yerleştiriyoruz. Anaokulundan itibaren kodlama ve robotik dersleriyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimiz, burada verilen İnsansız Hava Aracı dersini kendileri koydular ve çalışmalarını gerçekleştirdiler. Bugün Afrin\'deki harekata belki de en büyük güç ve destek kendi üretimimizden, teknolojimizden geldi. Bir ülkenin, bir bireyin özgürlüğü ve bağımsızlığı onun ekonomik gücüyle çok ilgilidir. Eğer senin milli tankın tüfeğin yoksa, kendi teknolojini üretemiyorsan bugünün ve geleceğin dünyasında zora düşersin. Süper ülke diyorsak bu ülkelerin ortaya koyduğu teknolojiler var. Bunların tümünün olma yolu eğitimden ve iyi eğitimden geçiyor. Dolayısıyla bizler de eğitimdeki bu sistemi dönüştürmek istiyoruz. Dünyayı dolaşıyor, eğitimde ne gibi yenilikler yapılıyor diye bakıyorum. Eğitim ile ilgili iyi ne varsa okullarımıza, ülkemize getirme gayreti içindeyiz.\" Bahçeşehir Koleji yönetim kadrosunun yanı sıra Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü müdürleri Mahmut Boztürk ve Aysun Yiğitsoy’un katıldığı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi tanıtım toplantısına, veliler yoğun ilgi gösterdi.