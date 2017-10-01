(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji 101'inci Kampusu'nü Konyaaltı'na açtı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji, Antalya\'daki 8\'inci, Türkiye genelindeki 101\'inci kampüsünü Konyaaltı ilçesine açtı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, hayalindeki okulu Konyaaltı\'nda açtıklarını söyledi. Türkiye\'deki en büyük özel eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, büyümeye devam ediyor. Son okulunu Antalya\'nın Konyaaltı ilçesinde kuran Bahçeşehir Koleji, kampus sayısını Türkiye genelinde 101\'e çıkartırken, Antalya\'da ise 8\'inci okuluna imza attı. Konyaaltı İlçesi\'ndeki okulun açılış törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri ile veliler katıldı. Açılış öncesi Enver Yücel, 2 bin 500 kapasiteli yeni okulu Başkan Muhittin Böcek\'e gezdirdi. ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Konyaaltı Bahçeşehir Koleji\'nin anaokulundan liseye kadar, ayrıca fen ve teknoloji lisesinin olduğu bir kampüs olduğunu söyledi. Türkiye\'nin en büyük kampüslerinden birini yaptıklarını belirten Yücel, \"Büyüklük itibari ve müfredatın içeriği olarak biraz daha farklı hazırlanmış olup, hayalimdeki okulu Antalya\'da inşa ettik. Eğitim-öğretim başladı. Burada yapılan en önemli ayrıcalık daha çok uygulama yapacak olmamız. Öğrenciler hayal ettikleri düşünceleri uygulama aşamasına getirip belki de patent alacaklar. İşin başından yani felsefeden başlayacaklar. Türkiye\'deki okullarımızdan en büyük felsefe sınıfını burada oluşturduk. Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında büyük bir kampüs oluştu. Çok mutluyuz. Bu kampüsün Antalya\'ya hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi. ÖĞRENCİLER LİSELERE NASIL GİRMELİ? Antalya\'da devam eden bir çalıştay düzenlediklerini dile getiren Enver Yücel, Türkiye\'nin her bölgesinden gelen eğitimcilerin çalıştayda TEOG ve üniversiteye giriş sınavıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu anlattı. Yücel, çalıştay sonrası okullara giriş sınavlarıyla ilgili düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, şöyle konuştu: \"TEOG miadını doldurmuştu. Öğrenciler bir üst okula girerken sınav olabilir ama böyle sınav olmaz, olmamalı. Öğrenciler liselere, okuldaki başarıları, yaptıkları projeler ve mülakatlar sonrası güçlü bir rehberlik eşliğinde girebilmelidir.\" Konuşmanın ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.