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Politika

(Görüntülü Haber) Bahçeli'den 'erken seçim' çağrısı (5)

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısında bulunarak, "3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir

17 Nisan 2018 15:03

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısında bulunarak, \"3 Kasım 2019\'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız\" dedi. MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli TBMM\'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019\'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınması çağrısında bulunarak, şunları söyledi: \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye\'nin 3 Kasım 2019\'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019\'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız. Teklifimiz şudur; 26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul yoldur.\"

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