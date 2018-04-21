(Görüntülü Haber) Bahçeli, Ülkücü Şehit Anıtını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam\'da Ülkücü Şehit Anıtını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere Kızılcaham’a geldi. İlçede ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret eden Devlet Bahçeli buraya karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından, anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağına geçti. Burada Kızılcahamam Belediye Başkanvekili İbrahim Yıldız ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Devlet Bahçeli’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf tablosu ile kaftan maketi hediye etti.